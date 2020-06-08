LG Velvet 新增3款「極光色」！　可望成首款登陸台灣的5G手機

▲LG Velvet新產品線確認是中階機！外觀優雅、水滴屏、S765。（圖／取自YouTube）

記者謝仁傑／綜合報導

LG 中高階旗艦新機「Velvet」主打簡約、時尚、有質感的設計風格，標榜大自然元素風格，亮點包括「雨滴相機」和3D弧邊玻璃設計，五月已在韓國上市。LG Velvet 原有黑、白、紅、藏青4色，本週起增添3款極光系列新色，分別為「極光紅」、「極光粉」、「極光藍」。

LG Velvet 在部份歐洲國家像是義大利，也已經正式發售，目前台灣尚未上市。這支中高階手機支援5G，推測可能會是第一支在登陸台灣的5G手機，目前3款新色皆只能在韓國購買，台灣也只能購買水貨。

▲LG Velvet新產品線確認是中階機！具備外觀優雅、水滴屏、使用高通S765晶片等特點。（圖／取自YouTube）

LG Velvet 是一款影音娛樂取向的手機，搭載6.8吋螢幕，使用高通 Snapdragon 765 5G 晶片、8GB RAM與128GB ROM的配置。據傳由於配備5G晶片，支援許多5G應用，例如高解析度的多人視訊通話，或是高速影音串流服務。

當然，這些新色最終肯定會打入其他市場，但具體時間 LG 仍在賣關子。

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