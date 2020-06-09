6.5吋螢幕、5,000 mAh大電量　moto G8 Power Lite售價不用6千元

▲moto G8 Power Lite。（圖／Motorola提供）

記者邱倢芯／台北報導

Motorola宣布新一代 moto G8 Power Lite 新機正式於台灣開賣主打大電量、大螢幕的享受，擁有長達2天的電池續航力、強大的效能、三主相機系統及超大6.5吋螢幕，讓消費者以實惠價格，入手追劇、手遊神器，專注享受生活不間斷；這款新機已於6月1日起在全台台灣大哥大門市開賣。

全新推出的moto G8 Power Lite（別稱moto G8P），機身採藍色系的漸層設計，擁有超大6.5吋Max Vision HD+超大視界螢幕，有別於傳統顯示器設計，可以20：9 欣賞超寬全螢幕視野，提供最佳的觀看效果，無論照片、影片、遊戲皆能完美呈現鮮豔色彩與精緻細節，提供消費者身歷其境、沉浸式的視聽享受。

moto G8P配備MediaTek Helio P35八核心2.3 GHz處理器和的內建 4GB RAM，更能迅速回應每一次觸控、點擊和滑動，不僅能流暢追劇、玩遊戲，即使同時使用多個應用程式時，也不會因此延遲或中斷。

moto G8P 提供大容量的5,000 mAh電池設計，號稱充電一次就能擁有長達2天的續航力，相當於播放音樂100小時，或追劇19小時，還能待機超過35天之久，滿足長時間外出、旅遊、追劇、玩遊戲時的使用需求，在使用者最需要的時候依然保有電力。

▼Motorola認為，moto G8 Power Lite的5,000 mAh電池設計，可追劇長達19小時。（圖／Motorola提供）

此外，moto G8P配備 64 GB大容量儲存空間，搭配獨立的 microSD 卡插槽，能輕鬆擴充到 256 GB的使用容量，完整儲存使用者喜愛的應用程式、音樂、電影和相片，不再需要考慮另存他處。

moto G8P擁有強大且豐富的拍攝功能，採用三相機系統，主鏡頭採用1,600萬畫素自動對焦相機搭配200萬畫素微距鏡頭與200萬畫素景深感應鏡頭，以及800 萬畫素的前置鏡頭。

透過1,600萬畫素主相機搭配快速對焦，moto G8P讓使用者在任何光源環境下快速對焦，輕鬆地拍出令人滿意的照片；專用的200萬畫素微距相機則能將拍攝對放大4倍、處理2.5公分內的近拍距離，創造充滿精緻細節、生動逼真的近拍照；運用200萬畫素景深感應鏡頭，更能為照片增添美化的散景效果，讓人像照片更佳出色。800萬畫素的前置相機內建自拍美顏功能，讓使用者隨心所欲地調整自己美肌效果。

全新motorola G8P建議售價為5,990元，6月1日起已在全台台灣大哥大門市獨家開賣。隨著全新moto G8P正式登台，使用者將得以透過超親民的價格，輕鬆享受大螢幕、大電量、大容量與三相機系統所帶來的使用體驗。

另外，Motorola也預告，包含moto G8P在內，Motorola 即將在台推出一系列手機，從入門款motoE6s、中階款moto one系列，9月更即將推出5G手機。

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