　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

6.5吋螢幕、5,000 mAh大電量　moto G8 Power Lite售價不用6千元

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼moto G8 Power Lite。（圖／Motorola提供）

▲moto G8 Power Lite。（圖／Motorola提供）

記者邱倢芯／台北報導

Motorola宣布新一代 moto G8 Power Lite 新機正式於台灣開賣主打大電量、大螢幕的享受，擁有長達2天的電池續航力、強大的效能、三主相機系統及超大6.5吋螢幕，讓消費者以實惠價格，入手追劇、手遊神器，專注享受生活不間斷；這款新機已於6月1日起在全台台灣大哥大門市開賣。

全新推出的moto G8 Power Lite（別稱moto G8P），機身採藍色系的漸層設計，擁有超大6.5吋Max Vision HD+超大視界螢幕，有別於傳統顯示器設計，可以20：9 欣賞超寬全螢幕視野，提供最佳的觀看效果，無論照片、影片、遊戲皆能完美呈現鮮豔色彩與精緻細節，提供消費者身歷其境、沉浸式的視聽享受。

moto G8P配備MediaTek Helio P35八核心2.3 GHz處理器和的內建 4GB RAM，更能迅速回應每一次觸控、點擊和滑動，不僅能流暢追劇、玩遊戲，即使同時使用多個應用程式時，也不會因此延遲或中斷。

moto G8P 提供大容量的5,000 mAh電池設計，號稱充電一次就能擁有長達2天的續航力，相當於播放音樂100小時，或追劇19小時，還能待機超過35天之久，滿足長時間外出、旅遊、追劇、玩遊戲時的使用需求，在使用者最需要的時候依然保有電力。

▼Motorola認為，moto G8 Power Lite的5,000 mAh電池設計，可追劇長達19小時。（圖／Motorola提供）

▲▼moto G8 Power Lite。（圖／Motorola提供）

此外，moto G8P配備 64 GB大容量儲存空間，搭配獨立的 microSD 卡插槽，能輕鬆擴充到 256 GB的使用容量，完整儲存使用者喜愛的應用程式、音樂、電影和相片，不再需要考慮另存他處。

moto G8P擁有強大且豐富的拍攝功能，採用三相機系統，主鏡頭採用1,600萬畫素自動對焦相機搭配200萬畫素微距鏡頭與200萬畫素景深感應鏡頭，以及800 萬畫素的前置鏡頭。

透過1,600萬畫素主相機搭配快速對焦，moto G8P讓使用者在任何光源環境下快速對焦，輕鬆地拍出令人滿意的照片；專用的200萬畫素微距相機則能將拍攝對放大4倍、處理2.5公分內的近拍距離，創造充滿精緻細節、生動逼真的近拍照；運用200萬畫素景深感應鏡頭，更能為照片增添美化的散景效果，讓人像照片更佳出色。800萬畫素的前置相機內建自拍美顏功能，讓使用者隨心所欲地調整自己美肌效果。

全新motorola G8P建議售價為5,990元，6月1日起已在全台台灣大哥大門市獨家開賣。隨著全新moto G8P正式登台，使用者將得以透過超親民的價格，輕鬆享受大螢幕、大電量、大容量與三相機系統所帶來的使用體驗。

另外，Motorola也預告，包含moto G8P在內，Motorola 即將在台推出一系列手機，從入門款motoE6s、中階款moto one系列，9月更即將推出5G手機。

►不能只有我知道！過期票券爽換1.5倍東森幣

ET快訊
一盤豬耳朵滷味要180元！　50年牛肉麵老店8字回應了
冷暖氣24hrs沒關！人妻忍痛一步驟　1.3萬電費變2275
全昭旻遭連署退出、詛咒全家　《RM》把觀眾留言板關了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

挺黑人運動遭來信辱罵　貝佐斯一句話嗆爆種族歧視客戶

20年了　Apple Music邀你一起重溫孫燕姿歷年經典作品

只要三步驟！搶先體驗LINE「無聲訊息」　再也不怕半夜吵人

6.5吋螢幕、5,000 mAh大電量　moto G8 Power Lite售價不用6千元

開箱PS4手把悠遊卡！「療癒按鈕+加值會發光」超仿真　網嗨：超欠買

手術、剖腹生產不用縫！　Zipline「神奇拉鏈」直接關閉傷口

布局電動飛車！特斯拉第2大股東向空中計程車新創公司Lilium投資10.5億元

PlayStation 5與遊戲陣容確認6月12日公開 網：再延期換玩家暴動了

iOS 13.5.1修復越獄漏洞！　更新完就回不去了

支持黑人平權！Chrome程式碼擬移除「黑名單」及「白名單」用詞

兄妹合資56萬買重機幫爸爸圓夢 騙陪看車策劃驚喜...他感動落淚

《做工的人》大結局揪心超催淚！！　李銘順半身不遂哭求柯叔元結束生命

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

林志穎菜市場買毛巾被認出！　老闆立馬要合照：林志玲欸

學生問「單身24年沒女友怎辦？」 唐鳳妙回：你可以試著交男朋友

淚訴「我可能因為膚色死掉」　父心疼緊擁10歲女兒：抱歉...

秦媽媽亂暗示兒子讚美伊能靜　秦昊傻眼「餐廳菜好吃怎誇？」

《做工的人》曾珮瑜得知「200萬真相」爆哭　結局彩蛋曝光...柯叔元開心載李銘順

吳朋奉大哥一路好走..　吳念真憾「我們來不及參與最好的部分」

機車鑽車縫、常說「不好意思」外國人眼中特別的台灣文化！

挺黑人運動遭來信辱罵　貝佐斯一句話嗆爆種族歧視客戶

20年了　Apple Music邀你一起重溫孫燕姿歷年經典作品

只要三步驟！搶先體驗LINE「無聲訊息」　再也不怕半夜吵人

6.5吋螢幕、5,000 mAh大電量　moto G8 Power Lite售價不用6千元

開箱PS4手把悠遊卡！「療癒按鈕+加值會發光」超仿真　網嗨：超欠買

手術、剖腹生產不用縫！　Zipline「神奇拉鏈」直接關閉傷口

布局電動飛車！特斯拉第2大股東向空中計程車新創公司Lilium投資10.5億元

PlayStation 5與遊戲陣容確認6月12日公開 網：再延期換玩家暴動了

iOS 13.5.1修復越獄漏洞！　更新完就回不去了

支持黑人平權！Chrome程式碼擬移除「黑名單」及「白名單」用詞

不是第一次！北韓愛拿「切斷兩韓熱線」當威脅武器　南韓只能「默默承受」

下一戰2024？　鄭文燦暗酸韓國瑜：不要隨便切換車道

挺黑人運動遭來信辱罵　貝佐斯一句話嗆爆種族歧視客戶

中職／桃猿本周少王溢正「且戰且走」　卡本特可能投一休四

娶佐佐木希3年…諧星老公渡部建突宣布停工！　「發生重大醜聞」網瘋猜婚變

成年的疼痛！18歲具公民權、成年　所得、遺產省稅額度縮水

對抗中俄「高超音速飛彈」　美至少加碼70枚預警衛星！

美C-40軍機過境我領空！他分析「真正原因」：只想躲過海上實彈射擊

獨／重啟罷捷第二天驚爆熱心人情資　一支番仔火！王先生曝滅連署書奧步

韓國瑜下台掀罷免潮反撲　鄭文燦：政治人物要對自己的選民負責

比「真理褲」更兇！越南妹穿上謎樣牛仔熱褲...「三角洲」搶見客

3C家電熱門新聞

安卓用戶搶先試用　LINE Labs推「無聲訊息」傳送功能

iOS 13.5.1修復越獄漏洞！　更新完就回不去了

保留指紋辨識　HTC新機這一天發表

夏季將至！Apple Watch錶帶、iPhone保護殼添新色

PS5確認6月12日公開

iPhone11驚傳綠螢幕災情　推估是iOS更新惹的禍

30萬筆用戶號碼曝光在搜尋引擎中！　WhatsApp再爆隱私問題

realme網路商店開張！舉辦開幕超殺1元搶購活動

Google 3D地圖重新上架

Zipline無創縫合裝置像「神奇拉鏈」直接關閉傷口

開箱PS4悠遊卡「療癒按鈕+加值發光」超仿真

iOS 14的十大傳聞總整理

支持黑人平權！Chrome程式碼擬移除「黑名單」一詞

用Chrome無痕模式還是被追蹤

更多熱門

相關新聞

LG Velvet 新增3款「極光色」！　可望成首款登陸台灣的5G手機

LG Velvet 新增3款「極光色」！　可望成首款登陸台灣的5G手機

LG 中高階旗艦新機「Velvet」主打簡約、時尚、有質感的設計風格，標榜大自然元素風格，亮點包括「雨滴相機」和3D弧邊玻璃設計，五月已在韓國上市。LG Velvet 原有黑、白、紅、藏青4色，本週起增添3款極光系列新色，分別為「極光紅」、「極光粉」、「極光藍」。

有了5G還需要Wi-Fi嗎？　電信業者這樣說

有了5G還需要Wi-Fi嗎？　電信業者這樣說

遠傳、微軟、台達三強聯手　打造5G智慧工廠

遠傳、微軟、台達三強聯手　打造5G智慧工廠

英考慮封殺　華為：不受北京控制

英考慮封殺　華為：不受北京控制

台灣大與世新大學打造「5G畢典」

台灣大與世新大學打造「5G畢典」

關鍵字：

moto G8 Power LiteMotorolamoto G8P5G

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

台灣女孩進軍SOD發片　2版本曝光

女星滑倒撞碎魚缸「玻璃割頸動脈」亡

新北男嫌樓上吵！「震樓神器」反擊鄰居

周揚青喝爛醉回家　對媽吐真心話

快訊／共軍多架蘇愷30戰機進入台灣西南空域

「假博士滾下台」　杏仁哥號召上凱道：還韓國瑜公道

男肚痛照X光「一條完整吳郭魚」　取出腐爛發臭護士狂吐

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

公園同時捕獲「2對大咖夫妻檔」

三倍券可拿2000元現金！3銀行ATM出爐

韓粉號召13日上凱道！總統府回應了

14歲少女玩手遊被發現跳樓自殺！

關鍵30天還有2條路可走　韓國瑜若勝訴將恢復市長職務

友達主管裝「WiFi針孔」看正妹洗澡　她換燈泡才知被偷拍

巫苡萱長髮撩起「巨胸正面」被看光！

更多

最夯影音

更多
兄妹合資56萬買重機幫爸爸圓夢 騙陪看車策劃驚喜...他感動落淚

兄妹合資56萬買重機幫爸爸圓夢 騙陪看車策劃驚喜...他感動落淚
《做工的人》大結局揪心超催淚！！　李銘順半身不遂哭求柯叔元結束生命

《做工的人》大結局揪心超催淚！！　李銘順半身不遂哭求柯叔元結束生命

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

林志穎菜市場買毛巾被認出！　老闆立馬要合照：林志玲欸

林志穎菜市場買毛巾被認出！　老闆立馬要合照：林志玲欸

學生問「單身24年沒女友怎辦？」 唐鳳妙回：你可以試著交男朋友

學生問「單身24年沒女友怎辦？」 唐鳳妙回：你可以試著交男朋友

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面