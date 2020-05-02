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獨／確認登台的LG Velvet絨毛機 將是台灣首款5G中階機

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▲LG絨毛機LG Velvet確認引進台灣，而且支援5G。（影片／取自YouTube）

特約記者洪聖壹／綜合報導

在公開名稱、外型設計之後，LG官方繼續擠牙膏，前兩天公開了LG Velvet中階機的一些新消息，這包括手機規格、拍照能力等規格，看起來面向影音娛樂市場，該集團的手機部門仍不放棄創新，目前確認這支手機會在台灣上市，而且記者掌握通路商消息，該款手機沒意外的話，將會是台灣首款5G中階手機。

從韓國官網來看，LG Velvet是一款影音娛樂取向的智慧型手機。除了配備6.8吋20.5:9的螢幕，使用的是高通 Snapdragon 765 5G 晶片、8GB RAM與128GB ROM的配置，由於配備5G高通晶片，所以支援韓國電信商推出的許多5G應用，好比說高解析度多人視訊網路通話，又好比說高速影音串流服務。

拍照功能方面，配備4800萬畫素廣角、800萬畫素超廣角跟500萬畫素長焦等三主鏡頭，電池容量 4,300mAh 電池並且支援 10W 無線充電，音效也是強項，透過以往G系列才有的 AI Sound 功能，可以自動分析環境、優化音效，另有可以過濾雜音、強調人聲效果的Voice Out Focus 跟立體聲錄製的ASMR功能，同步推出的是 Dual Screen 雙螢幕跟 LG Stylus Pen 手寫筆兩個選購配件。

根據LG官方解說，由於智慧型手機長得越來越像，像到很難用規格來單獨區分，因此LG希望推出全新手機應用哲學的產品線，這個LG VELVET未來也會迭代更新，但不再使用字母、數字來區別，藉此幫助消費者認識到LG手機。

從翻譯來看，“VELVET”有絨毛的意思。根據LG行動通信公司產品高級副總裁Chang Ma的解說，LG會希望消費者看到這名字，就想到這樣的產品就像天鵝絨一樣光滑、細緻，LG VELVET是比較注重設計的產品，藉此滿足個人品味跟對品牌的情感。

目前LG台灣已經確認 5 月 15 日在韓國三大電信商同步開賣，由於是全新系列產品，LG確認將於4月29日到5月7日，成立“LG VELVET體驗計畫”，開放當地300位民眾免費體驗。台灣確認會引進，但是上市情報、引進款式可能要等官方正式公開才會知道。不過記者掌握獨家消息，這支手機上市之後就支援台灣的5G通訊，提供5G與相關應用，詳細時間、資費與應用都在保密期，可能要等台灣的發表會公開才能確知後續消息。

▲LG Velvet在南韓有四款配色，台灣引進款式尚未確認。（圖／取自LG）

其實在中國大陸，像是華為、小米、OPPO、Vivo、Realme等廠商，已經全面針對新款智慧型手機推出5G+4G雙卡雙待的版本，這些手機當中，也將有部分產品會引進台灣，不過由於台灣方面在5G發展上進度算是稍微比較慢一點，頻段也不同，許多國際手機大廠只能先以高階5G手機試水，而陸廠的品牌手機引進之後是否支援5G跟相關應用，只能說「期待」。

＊圖片、影音、參考：LG官網、通路商

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