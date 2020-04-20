LG Velvet新產品線確認是中階機！外觀優雅、水滴屏、S765

特約記者洪聖壹／綜合報導

先前有未受證實的消息指出LG今年將放棄G系列，就在復活節前夕，該公司宣布推出名為「Velvet」的全新產品線，而就在上週末，該公司公開LG Velvet的設計想法，目前僅能確認是中階機種，推出的原因是市場上太多手機長得一樣。

從翻譯來看，“VELVET”有絨毛的意思。根據LG行動通信公司產品高級副總裁Chang Ma的解說，LG會希望消費者看到這名字，就想到這樣的產品就像天鵝絨一樣光滑、細緻，LG VELVET是比較注重設計的產品，藉此滿足個人品味跟對品牌的情感。

根據LG官方解說，由於智慧型手機長得越來越像，像到很難用規格來單獨區分，因此LG希望推出全新手機應用哲學的產品線，這個LG VELVET未來也會迭代更新，但不再使用字母、數字來區別，藉此幫助消費者認識到LG手機。

其實近年來LG不斷地在調整期手機產品策略，內部人事也不停的更新，先前有相關報導指出，未來LG G系列可能也因此隨風而逝，今年的G9 ThinQ可能會被砍掉，並且配置高通 S765 5G晶片。然而從這次官方YouTube公開的產品訊息來看，傳聞的手機確認就是LG Velvet，該款手機確認搭載高通Snapdragon 765這顆5G中階晶片，但並未確認G9 ThinQ是否被取消推出。主鏡頭設計如同先前曝光的模具來看，雖然跟華為P20 Pro一樣的三鏡頭排列，但是外觀看起來更為平滑柔順-正如同官方新聞稿說明一般。

外觀方面，LG Velvet左右兩側做了一個向下彎曲的設計，正面的螢幕用一個水滴的凹口藏入前鏡頭，類似的"水滴屏“設計，有點類似OPPO R17，就不知道消費者們喜不喜歡。

除了手機外觀，這次官方影片也曝光該款手機即將推出的顏色，除了白色之外，綠色、黑色跟一個漸變色，這種漸變色是這次主打款，跟華為或其他手機廠商也不盡相同，是一款從紫色到橙色和粉紅色一直到淡黃色的過度漸變，看起來相當適合女性。

＊資料來源：LG