京東在港交所公開發售　預計募資超309億港元「用於提高用戶體驗」

▲京東即將在港交所上市。（圖／CFP，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸第二大電商業者「京東集團」8日在港交所公告，正式啟動香港公開發售，公開發售價格不超過每股236港元，預期定價日為11日，全球發售的股份數目為1.33億股，全球發售募資淨額約為309.88億港元，預計18日掛牌上市，代碼為9618。

京東集團表示，擬將全球發售募資淨額用於投資以供應鍊為基礎的關鍵技術創新，以進一步提升客戶體驗及提高運營效率；投資一系列關鍵運營系統（如智能定價及存貨管理系統、智能客戶服務解決方案及全渠道智能零售平台），以進一步提升零售技術與客戶參與度；投資物流技術，為客戶提供可靠服務，建立內部系統（如倉庫自動化系統、優先路線規劃系統及智能硬件）實現物流數字化；提升整體研發能力，吸引和培養世界級軟件工程師、數據科學家、人工智能專家及其他研發人才。

▼京東CEO劉強東。



招股書顯示，京東2017年、2018年及2019年的集團淨收入分別為3623億元、4620億元和5769億元。2017及2018年持續業務的經營虧損分別為1900萬元和28.01億元。2019年持續業務的經營淨利潤為118.9億元。

最新持股情況方面，京東CEO劉強東持有京東15.1%的股權，騰訊持股17.8%，沃爾瑪持股9.8%。劉強東投票權為78.4%，騰訊為4.6%，沃爾瑪為2.5%。