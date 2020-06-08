超商取貨資料全對！她打開一看傻眼　當場拆封檢查也不能退

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

防疫期間許多民眾選擇上網購物，不過，一名王姓女子向媒體爆料，6日接到超商取貨的簡訊，由於手機號碼、姓名甚至連超商門市資料都一樣，因此沒有多加懷疑，結果領回來一打開，竟然是從來沒有買過的唇釉，加上包裹來自大陸，想退也退不回去，890元就這麼被騙走，實在很不甘心。

請繼續往下閱讀...

▲超商取貨「詐騙包裹」再現。（圖／翻攝自東森新聞，下同）

根據《東森新聞》報導，王女表示收到的簡訊上有寫明配送編號，加上領取地點是經常使用的超商門市，取貨時不論是手機號碼還是姓名都正確，以為可能是之前買了什麼東西忘記了，於是乖乖支付890元的費用，結果一打開就傻眼了，她根本沒有買過唇釉。

由於超商方面已經刷了包裹的條碼，就算要退貨也沒辦法，只能請消費者自行打去客服詢問包裹來源。越想越不甘心的王女決定自己和家人一起當柯男，從被撕毀的提貨單尋找線索，試著按照上面的電話號碼打過去，這才發現不僅電話是假的，物流公司也是來自大陸。

▲王女收到的包裹是根本沒買過的唇釉。

王女的女兒提到，後來有找到一個大陸深圳的臉書粉絲團，詢問之後對方同意協助退貨事宜，因為該粉絲團不是賣家，所以也不能保證可以做到，現階段只能先嘗試看看，「請警察來他們也是說沒有辦法直接處理，就看我們要不要提告。」

其實，近年來類似的詐騙案件層出不窮，根據刑事局統計，去年網購詐財就高達3426件，有些是直接寄到家中，有些則是寄往受害者常用的超商門市。對此，超商業者回應，即使取貨當下人就在超商裡頭，立即拆封也無法退貨，消費者可以先和賣家聯繫，如果聯繫不上再向客服中心反應。