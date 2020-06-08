　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台防「雷擊、強風、瞬間大雨」　鄭明典：午後對流會明顯發展

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局預報員陳伊秀說，今鋒面影響，天氣比較不穩定。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

今全台有雨！氣象專家吳德榮表示，今天（8日）鋒面仍在北部海面，對流雲系在鋒面前發展，有影響台灣的機率，帶來局部性陣雨或雷雨；因大氣不穩定，仍應注意「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間大雨）的發生。氣象局代理局長鄭明典則提醒，午後台灣上空對流會明顯發展起來。

中央氣象局預報員陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今鋒面影響，天氣比較不穩定，比較會下雨的區域是台中以北和宜蘭、花蓮，中午過後各地要留意山區降雨，有局部大雨發生機率；溫度部分，今高溫約32至34度。

請繼續往下閱讀...

鄭明典在臉書貼出今晨衛星雲圖說，台灣上空對流減弱，雲圖中比較白的區域代表對流比較旺盛，台灣上空約略有一塊橢圓形、對流稍偏弱的區域，這種現象常出現在清晨；然後到午後，台灣上空的對流還會再明顯發展起來。

▼鄭明典PO圖提醒，「午後對流會再明顯發展起來」。（圖／翻攝鄭明典臉書）

天氣圖。（圖／翻攝鄭明典臉書）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

陳伊秀說，周二起至周日都是高溫炎熱、不太會下雨的天氣，僅山區有零星降雨，各地高溫約34、35度。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今鋒面仍在北部海面，對流雲系在鋒面前發展，有影響台灣的機率，帶來局部性陣雨或雷雨；因大氣不穩定，仍應注意劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間大雨）的發生，並隨時注意氣象局的即時訊息及特報。

吳德榮分析，周二鋒面東移，對台灣的影響減小，各地逐漸轉為多雲時晴，但仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率；周三、周四暖氣團增強，各地恢復晴朗、炎如盛夏，最高溫又回到36度左右，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率；周五至周日仍為炎熱的天氣，南方水氣略增，高屏、台東部有局部短暫陣雨的機率，大氣不穩定度提高，其他地區午後亦有局部陣雨或雷雨的機率。

▼本周天氣圖。（點圖可放大／氣象局）

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

ET快訊
郭台銘早預言國民黨「三贏變三輸」：中了養套殺策略　苦求韓國瑜
全台掀「報復性罷免」？首波連署名單曝光　5人挫咧等
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全台防「雷擊、強風、瞬間大雨」　鄭明典：午後對流會明顯發展

國產新冠肺炎疫苗進動物實驗階段　快篩拚年底上架

糖尿男一中街下跪籌開刀費！腳傷一直沒好　攤商證實「是真的」：有餘力請幫他

包包找到1年前「停車卡」！她好奇衝回現場繳費　見6位數金額嚇壞

韓國瑜掰了！高雄市長獎「名字印誰」　學生吐心聲：希望改掉

總統要求指揮中心「休假陪家人」　莊人祥透露：部長恐難說休就休

舊情人狂糾纏！本周「戀愛運崩毀」生肖揭曉...一走錯感情就吹了

2093萬人購買！陳時中期中報告曝口罩 實名制成效：售出7億片

波蘭包機送116人回台「4人有症狀」指揮中心說明採檢結果

傳是代理高雄市長熱門人選！陳宗彥回答讓陳時中虧：很曖昧

家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位

等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

高雄市議長許崑源「住處墜樓亡」 臉書才分享韓貼文：誰會是贏家？

韓國瑜下台一鞠躬！韓粉淚崩　激喊：市長加油 、我們永遠支持你

沒在怕！徐藝洋暴風吐槽黃子韜　火力全開：幼稚膽小還愛哭ＸＤ

學生問「單身24年沒女友怎辦？」 唐鳳妙回：你可以試著交男朋友

Gail自彈自唱《想見你想見你想見你》　中英文版《情非得已》融化惹～

迪麗熱巴沒偶包…憨樣全曝！　挑戰「卡點脫衣、蹲下跳遠」現場笑翻ＸＤ

全台防「雷擊、強風、瞬間大雨」　鄭明典：午後對流會明顯發展

國產新冠肺炎疫苗進動物實驗階段　快篩拚年底上架

糖尿男一中街下跪籌開刀費！腳傷一直沒好　攤商證實「是真的」：有餘力請幫他

包包找到1年前「停車卡」！她好奇衝回現場繳費　見6位數金額嚇壞

韓國瑜掰了！高雄市長獎「名字印誰」　學生吐心聲：希望改掉

總統要求指揮中心「休假陪家人」　莊人祥透露：部長恐難說休就休

舊情人狂糾纏！本周「戀愛運崩毀」生肖揭曉...一走錯感情就吹了

2093萬人購買！陳時中期中報告曝口罩 實名制成效：售出7億片

波蘭包機送116人回台「4人有症狀」指揮中心說明採檢結果

傳是代理高雄市長熱門人選！陳宗彥回答讓陳時中虧：很曖昧

巴布亞紐幾內亞規模5.9地震　9天前內猛晃2次

李明璇顫抖獻白玫瑰　心疼許崑源絕望心死「越暗的地方光越明顯」

杏仁哥點名陳家欽：查我沒用，有千千萬萬個我！嗆上街討公道　警急部署3地

超胸網紅「側身白嫩巨球」炸出！　極品戰袍挖3大洞只靠2條線遮點　

異位性皮膚炎癢抓狂　2020最新治療共識出爐

全球單月暴增315萬確診、13萬死　美再多68萬人染疫「巴西狂飆穩坐第2」

用「隱形」模特兒辦線上大秀！剛果品牌靠逼真3D動畫吸眼球

唐綺陽運勢／6月業力爆發局面翻轉！巨蟹「有望舊情復燃」　2星座健康注意

明星級訓狗師曝內幕！五月天石頭脫到剩內褲陪狗玩　Ella夫妻狂call求助熊爸

國民黨中常會移到高雄開　市長補選江啟臣「被點名入籍親征」

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

生活熱門新聞

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

吃熱炒！媽：想吃啥自己點　菜上桌她傻眼

台鐵又出事！員林站旅客掉落遭輾斃

他一開炒青菜陰影重　網轟店家沒道德

台科大學生：單身24年交不到女友怎辦？　唐鳳妙回笑翻

高雄市長獎印誰　學生：希望改掉

找到1年前停車卡　繳費驚見6位數

被果蠅逼瘋！全聯買神物「祖宗十八代團聚」

活40年首見「白色捲曲食材」！網：不要問會怕

單親媽整天只賣2碗湯！網點破致命傷

男下跪籌開刀費　他證實：是真的

舊情人狂糾纏！本周「戀愛運崩毀」生肖揭曉

總統要求「休假陪家人」指揮中心回應了

被挖角工作2天遭資遣！超傷內幕網全怒

更多熱門

相關新聞

鋒面雨彈擴大！3縣市升豪雨警戒

鋒面雨彈擴大！3縣市升豪雨警戒

鋒面接近影響，易有短時強降雨，中央氣象局發布大雨特報，今（7）日台中以北、南投、宜蘭地區及嘉義以南山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

鋒面雨彈再炸一天！明降雨熱區曝

鋒面雨彈再炸一天！明降雨熱區曝

快訊／09：49花蓮規模4.8地震！　最大震度4級

快訊／09：49花蓮規模4.8地震！　最大震度4級

快訊／09：49花蓮地牛翻身！　初判震度3級以上

快訊／09：49花蓮地牛翻身！　初判震度3級以上

鋒面接近！全台連下2天「防大雨地區曝」注意劇烈天氣

鋒面接近！全台連下2天「防大雨地區曝」注意劇烈天氣

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局吳德榮陳伊秀

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

阿里山邪門秘境曝！23歲男誤闖「人間蒸發」

全台掀「報復性罷免」？5人名單曝光

女星滑倒撞碎魚缸「玻璃割頸動脈」亡

三倍券可拿2000元現金！3銀行ATM出爐

消費許崑源被罵爆！網號召罷免王浩宇

即／許崑源墜樓亡！玖壹壹春風赴靈堂致意

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

9字回應許崑源墜亡埃轟　梁文傑道歉

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

韓國瑜被罷免　綠營創黨元老說話了

吃熱炒！媽：想吃啥自己點　菜上桌她傻眼

男友找人　見大隻守護神緊盯笑翻

鳳山發起「報復性罷捷」！黃捷深夜回應了

郭台銘早預言：國民黨三贏變三輸

周揚青V字短洋裝「辣曬北半球」！羅志祥IG發聲

更多

最夯影音

更多
家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位

家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位
等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

高雄市議長許崑源「住處墜樓亡」 臉書才分享韓貼文：誰會是贏家？

高雄市議長許崑源「住處墜樓亡」 臉書才分享韓貼文：誰會是贏家？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面