全台防「雷擊、強風、瞬間大雨」　鄭明典：午後對流會明顯發展

▲氣象局預報員陳伊秀說，今鋒面影響，天氣比較不穩定。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

今全台有雨！氣象專家吳德榮表示，今天（8日）鋒面仍在北部海面，對流雲系在鋒面前發展，有影響台灣的機率，帶來局部性陣雨或雷雨；因大氣不穩定，仍應注意「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間大雨）的發生。氣象局代理局長鄭明典則提醒，午後台灣上空對流會明顯發展起來。

中央氣象局預報員陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今鋒面影響，天氣比較不穩定，比較會下雨的區域是台中以北和宜蘭、花蓮，中午過後各地要留意山區降雨，有局部大雨發生機率；溫度部分，今高溫約32至34度。

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鄭明典在臉書貼出今晨衛星雲圖說，台灣上空對流減弱，雲圖中比較白的區域代表對流比較旺盛，台灣上空約略有一塊橢圓形、對流稍偏弱的區域，這種現象常出現在清晨；然後到午後，台灣上空的對流還會再明顯發展起來。

▼鄭明典PO圖提醒，「午後對流會再明顯發展起來」。（圖／翻攝鄭明典臉書）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

陳伊秀說，周二起至周日都是高溫炎熱、不太會下雨的天氣，僅山區有零星降雨，各地高溫約34、35度。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今鋒面仍在北部海面，對流雲系在鋒面前發展，有影響台灣的機率，帶來局部性陣雨或雷雨；因大氣不穩定，仍應注意劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間大雨）的發生，並隨時注意氣象局的即時訊息及特報。



吳德榮分析，周二鋒面東移，對台灣的影響減小，各地逐漸轉為多雲時晴，但仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率；周三、周四暖氣團增強，各地恢復晴朗、炎如盛夏，最高溫又回到36度左右，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率；周五至周日仍為炎熱的天氣，南方水氣略增，高屏、台東部有局部短暫陣雨的機率，大氣不穩定度提高，其他地區午後亦有局部陣雨或雷雨的機率。

▼本周天氣圖。（點圖可放大／氣象局）