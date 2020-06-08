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糖尿男一中街下跪籌開刀費！腳傷一直沒好　攤商證實「是真的」：有餘力請幫他

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▲▼一中商圈下跪求助，攤商嘆「是真的」：有餘力請幫幫他。（圖／翻攝自台中南區東區大小事）

▲原PO在一中商圈看見有男子在求助籌開刀費用。（圖／翻攝自台中南區東區大小事）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書社團「台中南區東區大小事」表示，他日前到一中商圈找攤商朋友時，看見街上有一名男子跪在地上求助，牌子上寫著因為心血管疾病、糖尿病等需要開刀，實在籌不到錢拜託大家幫忙，當地擺攤的朋友也證實是真的，讓他決定將事件PO上臉書，「希望大家能幫忙轉發並給予幫助。」

原PO在臉書「台中南區東區大小事」表示，他6日晚間到一中商圈吃東西並順便找攤商朋友，要離開時發現有一名黑衣男子跪在地上，身體一抖一抖的尋求陌生人幫助，牌子上寫著「（罹患）有心血管疾病，壓迫到神經，還有糖尿病，需要龐大的開刀費用。」

請繼續往下閱讀...

原PO表示，他看見黑衣男的情況後，詢問攤商朋友「（黑衣男）是真的有問題嗎，還是騙人的」，攤商朋友告訴他是真的，他聽了就決定幫助對方，先給予對方一些錢，接著拍照貼上網路分享，希望大家可以幫忙轉貼，未來有機會到一中商圈可以給予幫助，讓黑衣男能夠早日開刀。

原PO透露，他其實有在現場待一段時間，也告訴路人「他是真的有困難的人」，拜託有餘力的人可以幫忙，不過卻沒有人願意理他，他也沒有要怪誰，都是詐騙太猖獗，才讓大家愛心不敢發揮，害需要幫忙的人得不到幫助。他指出，黑衣男位置在一中街與育才南街的路口附近，希望有經過的網友可以熱心給予協助。

文章分享後立刻引發網友熱烈討論，許多人除了幫忙轉發分享外，也有一名網友表示，「我就是周邊攤商，其實他（黑衣男）是真的，也希望社會局能夠幫忙，他腳上傷口從他來的時候一直沒有好，（大家）有餘力就幫幫忙吧。」

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