大甲媽祖遶境解封！鎮瀾宮上午11時宣布期程　顏清標不出席

記者黃翊婷／綜合報導

6月7日國內新冠肺炎生活管制大規模解封，先前受到疫情影響延後舉辦的各種遶境活動，再次掀起熱議。大甲鎮瀾宮8日上午11時將召開記者會，宣布今年的大甲媽祖遶境期程，而鎮瀾宮董事長顏清標因為剛結束換肝手術，抵抗力較弱，因此不會出席這次的記者會。

▲大甲媽祖遶境行經20多個鄉鎮，今年的路線或許會因為疫情被迫改變。（圖／記者吳杰澄攝）

中央流行疫情指揮中心本月7日宣布國內防疫正式解封，原則上沒有禁止1000人以下的遶境活動舉辦，例如高雄旗山天后宮採用報名制，比較好掌握實際的參與人數，其他地方的宗教遶境活動雖然沒有規定一定要事先報名，但還是希望把規模控制在1000人以下，且在當地進行就好。

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而大甲媽祖遶境是台灣一年一度的宗教盛宴，每年都會吸引將近百萬名信眾參與，原本預計在今年3月間舉辦，不巧碰上疫情爆發，廟方緊急喊卡。如今防疫解封，鎮瀾宮8日上午11時將召開記者會說明今年的遶境活動時程；外界推測，考量到農曆9月9日是媽祖升天之日，遶境活動的時間點很可能落在國曆10月左右。

▲大甲媽祖每年的遶境活動都吸引許多信徒前往參與。（圖／ETtoday資料照）

此外，由於鎮瀾宮董事長顏清標5月間經歷換肝手術，住院23天終於在6月5日出院，考量到他術後抵抗力較弱，為了避免出現其他感染症狀，所以不會出席這次的記者會，將交由副董事長鄭銘坤主持。

不過，中央流行疫情指揮中心建議遶境活動最好限縮在當地範圍，大甲媽祖過去都是由鎮瀾宮出發，沿途經過彰化縣以及雲林縣，最後抵達嘉義新港奉天宮，全程300多公里、經過20多個鄉鎮，而今年受到疫情影響，行程或許也會因此被迫更動。

▼顏清標5日剛出院。（圖／記者李毓康攝）