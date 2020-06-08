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韓國瑜罷免後　楊實秋爆下個跌落神壇「三人選」...陳時中也在名單內！

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▲▼2020高雄市長罷免案投票日,罷韓成功,韓國瑜率市府團隊出面發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜率市府團隊出面發表談話。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

高雄市長韓國瑜被93萬市民罷免，遠超過2018年當選的89萬票，成為台灣史上第一位被罷免的市長。前台北市議員楊實秋在政論節目上指出，下一個跌落神壇的人可能人選有3位，包括台北市長柯文哲、新北市長侯友宜以及衛福部長陳時中。

▼指揮官陳時中也在名單內。（圖／記者李毓康攝）

▲▼中央流行疫情指揮中心談新冠肺炎疫情,每日記者會最終回,指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

在過去短短一年半時間，韓國瑜經歷九合一大選、總統大選、罷韓投票三次選舉，從政治高峰跌落穀底。毫無疑問，韓國瑜參選總統的舉動，對他來說是最大致命傷，從此也被外界質疑未能履行承諾，不少網友怒批是「落跑市長」。

對於韓國瑜的大起大落，楊實秋認為，未來高雄執政的可能是民進黨、中央執政的是民進黨，在這樣的情況下，人們會痛恨有權力的人，這個時候韓國瑜已經沒有權力了，這樣的極端政治，下一個會燒到誰，「我覺得我們要思考下一個韓國瑜在哪裡，只要曾經被當為神的， 下場都很淒慘。」

▲柯文哲認為，一些所謂民進黨「不分區議員」的言行無助社會和諧。（圖／記者鄧木卿翻攝）

柯文哲。（圖／記者鄧木卿翻攝）

「今天的陳時中是神，但只要當神的人都很慘」，楊實秋表示，回顧在神壇上過去的歷史，現在可以問下一個韓國瑜在哪裡，「我已經想到3個人，是侯友宜、柯P、還是陳時中。」

針對高雄市長韓國瑜被罷免。新北市長侯友宜7日受訪時回應，雖然遺憾，但也要尊重，他表示，這段時間看到韓市長帶著他們團隊，努力把市政、防汛、防疫做好，「希望韓市長的團隊不要氣餒，如果再有機會為國家、社會做事，再一起加油。」

▼新北市長侯友宜。（圖／記者呂佳賢攝）

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