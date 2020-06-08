議長等同韓國瑜！杏仁哥轟綠議員「泯滅人性」　李明璇哭：你們才應被罷免

▲李明璇哀悼許崑源時淚灑現場。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄議長許崑源墜樓身亡，事發至今，不少支持者到場獻花悼念，還有人磕頭致敬，包括「北漂最美主持人」、高雄市政府顧問李明璇和挺韓大將杏仁哥也現身，不約而同抨擊民進黨議員王浩宇和梁文傑，認為兩人的言論「泯滅人性」，更應被罷免。

「議長，你一路好走，向議長行三鞠躬，一鞠躬！」7日晚間，杏仁哥等將近30位支持者，雙手合十、神情哀戚，在許崑源住家外哀悼，人行道上除了擺滿白玫瑰，國旗上也放滿蠟燭；還有人當場磕頭三次，致上最深的敬意。

▲▼支持者向許崑源三鞠躬致意。（圖／東森新聞）

杏仁哥受訪時表示，「議長其實很疼我們，他在我們高雄市民的心目中等同韓國瑜一樣。到今天網路上有一些網軍或是議員的發言，令我們相當的髮指，簡直泯滅人性。我相信因為議長的辭世，這也是一個開始，絕對不是結束。」

而李明璇也到場哀悼，她不捨落淚指出，「王浩宇，我覺得他的道歉一點誠意都沒有。還有梁文傑議員，我才覺得你們不配當議員，這種人才應該要被罷免掉。但是我還是覺得他不值得，真的不值得，我希望大家不要再罵了。」

▼杏仁哥痛斥梁文傑和王浩宇。（圖／東森新聞）

▼李明璇受訪時哽咽。（圖／東森新聞）

▼有民眾當場磕頭三次悼念。（圖／東森新聞）