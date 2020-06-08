周四去不去大甲鎮瀾宮「9天8夜遶境」？　陳時中回應了

▲交通部長林佳龍、衛福部長陳時中上午出席安心旅遊記者會。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

受到新冠肺炎疫情影響，原訂3月舉行的大甲鎮瀾宮遶境活動取消，廟方今（8）日上午宣布展開「9天8夜遶境」，11日起駕、20日回鑾。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，繞境活動只要遵守防疫守則，基本上沒有特別限制，區域性以1000人為原則，大甲鎮瀾宮有宣布，會再看他們計畫怎樣。至於周四要啟動繞境，指揮官是否會參加？他表示，還不知道會去了解，不過，周四前的行程已經排得滿滿，會再看看。

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▲被問到會不會去參加遶境，陳時中表示，周四前行程已經排滿滿。（圖／記者賴文萱攝）

大甲媽祖遶境是台灣一年一度的宗教盛宴，每年都會吸引將近百萬名信眾參與，都是由鎮瀾宮出發，沿途經過彰化縣以及雲林縣，最後抵達嘉義新港奉天宮，全程300多公里、經過20多個鄉鎮，原本預計在今年3月間舉辦，不巧碰上疫情爆發，廟方緊急喊卡。如今防疫解封，據了解，鎮瀾宮預計展開9天8夜的媽祖遶境活動，將於11日起駕、20日回鑾。

此外，由於鎮瀾宮董事長顏清標5月間經歷換肝手術，住院23天終於在6月5日出院，考量到他術後抵抗力較弱，為了避免出現其他感染症狀，所以不會出席這次的記者會，將交由副董事長鄭銘坤主持。

▲大甲鎮瀾宮媽祖遶境現場盛況，民眾爭相搶著接近鑾轎。（圖／ETtoday資料照）

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