郭台銘早預言國民黨「三贏變三輸」：中了養套殺策略！苦求韓國瑜：留守高雄

▲郭台銘去年曾在政論節目上預言國民黨將「三贏變三輸」。（資料照／新聞面對面提供）



記者許力方／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘去年參與國民黨內總統初選時，曾多次隔空向高雄市長韓國瑜喊話，韓參選總統將導致國民黨「三贏變三輸」，甚至上節目說出「大哥拜託你」，要他在高雄做好做滿。如今遭罷韓確定，許多郭粉浮出檯面怒吼「郭董說的三輸實現了」、「他是否該向郭董及全民道歉謝罪」。

2019年5月剛上任市長的韓國瑜，一句「Yes I Do」表態接受黨內徵召出線，擠下王金平、郭台銘、朱立倫等大老，由國民黨提名參選總統。初選前，郭台銘不僅多次隔空與韓國瑜交鋒，更不斷喊話，希望韓做市長就好，蔡英文最擔心他出線，如果國民黨這次不能「三贏」，就中了綠營的養套殺策略，從三贏變三輸。

▲郭台銘親簽退黨聲明。（資料照／郭台銘辦公室提供）



郭台銘去年7月11日更在政論節目《新聞面對面》中喊話，盼韓國瑜留守高雄，「就算大哥拜託你」，好好考慮合作以求高雄、立院、中央三贏，「你把高雄做好了，人民自會選擇」。當時他預言，如果兩人合作，國民黨就能大團結，若不能團結，高雄可能丟掉，立院又沒辦法贏，「你就算贏了總統大選，台灣何去何從？」韓選總統，不易吸納淺藍、淺綠選民，不利藍營。

事後郭台銘敗選，動向仍備受外界關注，一直到去年12月，他再度上節目公開表示，當初若韓國瑜勝而不選，由他替代出征，「三贏局面」可能發生，但事與願違，現在國民黨「三贏變三輸」，真的很後悔自己沒有堅持選下去，退選後，出去輔選握手到10個人中約3到4成會問「為什麼你不選？」

如今韓國瑜遭以93萬9090票破紀錄達標，罷免成功，成為史上第一名被罷免的直轄市長，不少郭粉在臉書怒吼，「早知今日，何必當初。他是否該向郭董及全民道歉謝罪？」「韓國瑜是國民黨的罪人」、「欠郭董一個公道」、「當初應該讓郭董出線」、「20200606郭董說的三輸實現了」，其中不少人更痛批，當初登報簽名要郭退選的那些人，欠郭一個道歉。

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▼郭台銘曾力挺韓國瑜贏下高雄市長。（圖／資料照）

