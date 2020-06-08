全台掀「報復性罷免」？首波連署名單曝光　5人挫咧等

▲韓國瑜被罷免成功，韓粉崩潰，恐出現「報復性罷免」。（圖／記者王亞志攝）



記者柯振中／綜合報導

高雄市長韓國瑜的罷免案6日通過，引起許多韓粉不滿，情緒一度崩潰。這也讓外界猜測，接下來台灣可能迎來一波「報復性罷免」的行動，首波被鎖定的，一共有4個人，分別是台中市立委陳柏惟、高雄市立委劉世芳、時代力量議員黃捷、民進黨議員王浩宇以及民進黨議員梁文傑。

高雄市長韓國瑜6日被罷免，成為台灣首任遭到罷免的市長，引起全台各地韓粉不滿。這讓外界認為，韓粉接下來的動作，恐怕就是進行「報復性罷免」，透過選票將地方政治人物罷免下來，以解心頭之恨。

而哪些人會遭到報復性罷免？外界點名，時代力量議員黃捷參與罷韓行動不遺餘力，多次親身站在街頭宣傳、發放「罷韓黃絲帶」，仇恨值相當高，目前鳳山區已發動罷免連署，目前大約欠缺15,000份連署書。

▼外界點名黃捷可能是「報復性罷免」名單之一，目前已有人發起連署。（圖／記者李毓康攝）



第二個可能的對象，則是台中市立委陳柏惟。外界推測，陳柏惟身為台中市立委，卻時常趁著假日回到高雄，替罷韓團體「Wecare」拉票，先前甚至還上傳「斷手畢業照」，行為時常讓韓粉感到不滿，是罷韓大將之一，仇恨值也很高。

至於第三個可能的對象，是高雄市立委劉世芳。由於劉世芳所在的選區為高雄市第三選區（左營區、楠梓區），當地以藍營選民居多，立委選舉時，由於郭新政參選，瓜分了前立委黃昭順的選票，劉世芳才得以勝出，選擇罷免劉世芳，是因為成功可能性高，因此劉世芳恐成為鎖定對象。

▼外界推測，陳柏惟可能也是報復性罷免的對象之一。（圖／記者李毓康攝）



高雄市議長許崑源6日深夜墜亡，引起社會各界震驚。而民進黨議員王浩宇此時跳出來PO文，卻因「力挺韓國瑜」這5字形容，引起許多韓粉不滿，紛紛在臉書上砲轟，臉書粉專「罷免王浩宇」也跳出號召群眾，希望能將王浩宇拉下台。

梁文傑也因以「嚇死人，是有賭很大嗎」回應許崑源的死，引起網友的憤怒，儘管緊急刪文，多次發文道歉，仍無法順利滅火，網上也醞釀出不少「梁文傑下台」的留言。

對此，黃捷則回應，她不反對市民行駛公民權，若連署「罷捷」超過一定比例，代表鳳山選民認為她「問政失職」，阻礙了鳳山的發展，「我一定不會戀棧，在此之前的每一天，我都會努力對得起這個職位，對自己也對選民負責。」

同時，她也呼籲，眾人應該平靜看待不同立場的聲音，有影響力的領袖也別再製造對立，「高雄接下來還有很多未竟之業需要我們一起努力，比起遍地烽火，我們要的是細水長流的高雄願景，懇切地盼望高雄市民能儘快回歸平靜正常的生活！」

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▼選民發起「罷捷」連署。（圖／翻攝網路）