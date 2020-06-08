　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全台掀「報復性罷免」？首波連署名單曝光　5人挫咧等

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼韓國瑜被罷免成功，韓粉崩潰。（圖／記者王亞志攝）

▲韓國瑜被罷免成功，韓粉崩潰，恐出現「報復性罷免」。（圖／記者王亞志攝）

記者柯振中／綜合報導

高雄市長韓國瑜的罷免案6日通過，引起許多韓粉不滿，情緒一度崩潰。這也讓外界猜測，接下來台灣可能迎來一波「報復性罷免」的行動，首波被鎖定的，一共有4個人，分別是台中市立委陳柏惟、高雄市立委劉世芳、時代力量議員黃捷、民進黨議員王浩宇以及民進黨議員梁文傑。

高雄市長韓國瑜6日被罷免，成為台灣首任遭到罷免的市長，引起全台各地韓粉不滿。這讓外界認為，韓粉接下來的動作，恐怕就是進行「報復性罷免」，透過選票將地方政治人物罷免下來，以解心頭之恨。

而哪些人會遭到報復性罷免？外界點名，時代力量議員黃捷參與罷韓行動不遺餘力，多次親身站在街頭宣傳、發放「罷韓黃絲帶」，仇恨值相當高，目前鳳山區已發動罷免連署，目前大約欠缺15,000份連署書。

▼外界點名黃捷可能是「報復性罷免」名單之一，目前已有人發起連署。（圖／記者李毓康攝）

▲▼罷韓重返美麗島,反恐大遊行,黃捷 。（圖／記者李毓康攝）

第二個可能的對象，則是台中市立委陳柏惟。外界推測，陳柏惟身為台中市立委，卻時常趁著假日回到高雄，替罷韓團體「Wecare」拉票，先前甚至還上傳「斷手畢業照」，行為時常讓韓粉感到不滿，是罷韓大將之一，仇恨值也很高。

至於第三個可能的對象，是高雄市立委劉世芳。由於劉世芳所在的選區為高雄市第三選區（左營區、楠梓區），當地以藍營選民居多，立委選舉時，由於郭新政參選，瓜分了前立委黃昭順的選票，劉世芳才得以勝出，選擇罷免劉世芳，是因為成功可能性高，因此劉世芳恐成為鎖定對象。

▼外界推測，陳柏惟可能也是報復性罷免的對象之一。（圖／記者李毓康攝）

▲▼罷韓重返美麗島,反恐大遊行,陳柏惟 。（圖／記者李毓康攝）

高雄市議長許崑源6日深夜墜亡，引起社會各界震驚。而民進黨議員王浩宇此時跳出來PO文，卻因「力挺韓國瑜」這5字形容，引起許多韓粉不滿，紛紛在臉書上砲轟，臉書粉專「罷免王浩宇」也跳出號召群眾，希望能將王浩宇拉下台。

梁文傑也因以「嚇死人，是有賭很大嗎」回應許崑源的死，引起網友的憤怒，儘管緊急刪文，多次發文道歉，仍無法順利滅火，網上也醞釀出不少「梁文傑下台」的留言。

對此，黃捷則回應，她不反對市民行駛公民權，若連署「罷捷」超過一定比例，代表鳳山選民認為她「問政失職」，阻礙了鳳山的發展，「我一定不會戀棧，在此之前的每一天，我都會努力對得起這個職位，對自己也對選民負責。」

同時，她也呼籲，眾人應該平靜看待不同立場的聲音，有影響力的領袖也別再製造對立，「高雄接下來還有很多未竟之業需要我們一起努力，比起遍地烽火，我們要的是細水長流的高雄願景，懇切地盼望高雄市民能儘快回歸平靜正常的生活！」

►別小看陰天！最適合油肌的防曬露超殺價745元必囤

►有沒有過期的票券，點這邊讓你的過期票「復活」！　

▼選民發起「罷捷」連署。（圖／翻攝網路）

▲▼選民發起「罷捷」連署。（圖／翻攝網路）

ET快訊
韓粉看開票崩潰　舉手機號召「罷免蔡英文」：我群組有75人了！
王浩宇接情資怕被「蛋洗+丟水球」　FB急PO文：服務處暫停服
許崑源用命換正義！　李明璇痛哭送別：他覺得「被背叛」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高雄鳳山號召「報復性罷捷」！　黃捷深夜回應了

郭台銘早預言國民黨「三贏變三輸」：中了養套殺策略！苦求韓國瑜：留守高雄

「就不讓民進黨過太爽！」　應曉薇致敬許崑源：您做到了

全台掀「報復性罷免」？首波連署名單曝光　5人挫咧等

影／水獺媽媽來了！　蘇巧慧玩動物園看「金萌」

「9字回應」許崑源墜亡被罵翻！梁文傑3度道歉：我亂猜的…網友灌爆

藍委扯高雄歷史讚「又高又雄」…？　網看嘸灌爆臉書造樣造句「又大又直」

韓粉看開票崩潰　舉手機號召「罷免蔡英文」：我群組有75人了！

許崑源用命換正義！　李明璇痛哭送別：他覺得「被背叛」

罷免通過怪罪「罷韓國家隊」　陳玉珍諫言：不該成為閃避改革的藉口

家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位

等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

高雄市議長許崑源「住處墜樓亡」 臉書才分享韓貼文：誰會是贏家？

韓國瑜下台一鞠躬！韓粉淚崩　激喊：市長加油 、我們永遠支持你

沒在怕！徐藝洋暴風吐槽黃子韜　火力全開：幼稚膽小還愛哭ＸＤ

學生問「單身24年沒女友怎辦？」 唐鳳妙回：你可以試著交男朋友

迪麗熱巴沒偶包…憨樣全曝！　挑戰「卡點脫衣、蹲下跳遠」現場笑翻ＸＤ

Gail自彈自唱《想見你想見你想見你》　中英文版《情非得已》融化惹～

高雄鳳山號召「報復性罷捷」！　黃捷深夜回應了

郭台銘早預言國民黨「三贏變三輸」：中了養套殺策略！苦求韓國瑜：留守高雄

「就不讓民進黨過太爽！」　應曉薇致敬許崑源：您做到了

全台掀「報復性罷免」？首波連署名單曝光　5人挫咧等

影／水獺媽媽來了！　蘇巧慧玩動物園看「金萌」

「9字回應」許崑源墜亡被罵翻！梁文傑3度道歉：我亂猜的…網友灌爆

藍委扯高雄歷史讚「又高又雄」…？　網看嘸灌爆臉書造樣造句「又大又直」

韓粉看開票崩潰　舉手機號召「罷免蔡英文」：我群組有75人了！

許崑源用命換正義！　李明璇痛哭送別：他覺得「被背叛」

罷免通過怪罪「罷韓國家隊」　陳玉珍諫言：不該成為閃避改革的藉口

高雄鳳山號召「報復性罷捷」！　黃捷深夜回應了

街頭談判傳槍響！新竹男下巴遭轟「骨頭爆碎」　大字型趴地噴血慘死

郭台銘早預言國民黨「三贏變三輸」：中了養套殺策略！苦求韓國瑜：留守高雄

「就不讓民進黨過太爽！」　應曉薇致敬許崑源：您做到了

全台掀「報復性罷免」？首波連署名單曝光　5人挫咧等

娶到賺到「超級旺夫3星座女」！　獅子擅長打如意算盤…第1名「讓你無後顧之憂」

全國直播中…男觀眾暴衝上台「掏戒指求婚」！　迪麗熱巴驚嚇高EQ解圍

日男票選「女生最貼心小舉動」Top10！示弱、撒嬌上榜　第一名讓人無法招架

影／水獺媽媽來了！　蘇巧慧玩動物園看「金萌」

特／《做工的人》最後一集藏「6大催淚彈」　片尾曲早埋結局：現在，已永遠不再

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」網友笑翻

政治熱門新聞

三倍券可拿2000元現金！3銀行ATM出爐

即／許崑源墜樓亡！玖壹壹春風赴靈堂致意

消費許崑源被罵爆！網號召罷免王浩宇

9字回應許崑源墜亡埃轟　梁文傑道歉

韓國瑜被罷免　綠營創黨元老說話了

許崑源跳樓　李明璇淚別：他覺得被背叛

韓粉號召罷免蔡英文　高喊：有75人了

罷韓後許崑源妻淚擁韓國瑜！返家不久丈夫卻墜樓亡

罷免過關怪罷韓國家隊　陳玉珍說話了

全台掀「報復性罷免」？5人名單曝光

王浩宇接韓粉集會情資！怕被蛋洗+丟水球：服務處暫停服務1日

藍委扯高雄歷史讚「又高又雄」…？　網看嘸灌爆臉書

高雄市長補選　國民黨已有人選

杏仁哥悲痛開直播：不會讓議長白白犧牲

更多熱門

相關新聞

郭台銘早預言：國民黨三贏變三輸

郭台銘早預言：國民黨三贏變三輸

鴻海創辦人郭台銘去年參與國民黨內總統初選時，曾多次隔空向高雄市長韓國瑜喊話，韓參選總統將導致國民黨「三贏變三輸」，甚至上節目說出「大哥拜託你」，要他在高雄做好做滿。如今遭罷韓確定，許多郭粉浮出檯面怒吼「郭董說的三輸實現了」、「他是否該向郭董及全民道歉謝罪」。

9字回應許崑源墜亡埃轟　梁文傑道歉

9字回應許崑源墜亡埃轟　梁文傑道歉

韓粉號召罷免蔡英文　高喊：有75人了

韓粉號召罷免蔡英文　高喊：有75人了

罷免過關怪罷韓國家隊　陳玉珍說話了

罷免過關怪罷韓國家隊　陳玉珍說話了

李明依反駁「沒說高雄充滿仇恨」　斥責網友對號入座

李明依反駁「沒說高雄充滿仇恨」　斥責網友對號入座

關鍵字：

報復性罷免罷免韓國瑜黃捷陳柏惟王浩宇梁文傑劉世芳

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

阿里山邪門秘境曝！23歲男誤闖「人間蒸發」

三倍券可拿2000元現金！3銀行ATM出爐

即／許崑源墜樓亡！玖壹壹春風赴靈堂致意

女星滑倒撞碎魚缸「玻璃割頸動脈」亡

消費許崑源被罵爆！網號召罷免王浩宇

9字回應許崑源墜亡埃轟　梁文傑道歉

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

韓國瑜被罷免　綠營創黨元老說話了

吃熱炒！媽：想吃啥自己點　菜上桌她傻眼

許崑源跳樓　李明璇淚別：他覺得被背叛

男友找人　見大隻守護神緊盯笑翻

建商蓋好自用9年　不留了！整棟電梯別墅開價8.8億賣

台鐵又出事！員林站旅客掉落遭輾斃

周揚青V字短洋裝「辣曬北半球」！羅志祥IG發聲

更多

最夯影音

更多
家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位

家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位
等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

高雄市議長許崑源「住處墜樓亡」 臉書才分享韓貼文：誰會是贏家？

高雄市議長許崑源「住處墜樓亡」 臉書才分享韓貼文：誰會是贏家？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面