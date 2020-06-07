「9字回應」許崑源墜亡被罵翻！梁文傑3度道歉：我亂猜的…網友灌爆

▲梁文傑臉書分享許崑源死訊，9個字被罵翻。（合成圖／記者李毓康攝、記者洪正達攝）



記者柯振中／綜合報導

高雄市議長許崑源6日深夜墜亡，深深震撼台灣社會。台北市議員梁文傑在臉書上發文「嚇死人，是有賭很大嗎」，立刻引發網友砲轟，儘管緊急刪文，其他貼文依然湧進大批留言，紛紛斥責「真的很好玩嗎」。對此，梁文傑7日晚間3度在臉書發文，是他胡亂猜測，「在此再次致歉。」

韓國瑜開票結果出爐後，梁文傑在臉書上回應，「我昨天說同意票67萬起跳」，同時向高雄人道歉，「真對不起，我低估了高雄人對韓國瑜的厭惡。」

許崑源墜亡後不久，梁文傑立刻在臉書上分享相關報導，附上「嚇死人，是有賭很大嗎」的文字，立刻引發外界批評。儘管緊急刪文，仍有網友截圖下來，在梁文傑的其他篇貼文下張貼，痛批「你有議長一半實力就好了，你算什麼啊」，國民黨也青年團也痛批「議員之恥」。

▼台北市議員梁文傑PO文談許崑源跳樓身亡，引起眾怒，雖然刪文，但仍被網友截圖。（圖／讀者提供）



隨後，梁文傑在臉書上二度道歉，「在沒有訊息的情況下胡亂揣測，雖然立刻刪文，但這確實是我的錯，也對家屬相當不敬，在此鄭重向大家致歉。」不過，儘管發文滅火，網友依然在下面留言，「敢做要敢當啊！刪什麼？怕什麼？」

由於眾怒難平，經過約20小時的時間，梁文傑三度道歉，希望能得到眾人的原諒，「從昨晚到現在，許多人湧入我的臉書來批評指教，我虛心接受。人死為大，胡亂揣測就是我的錯。在此再次致歉。」

▼梁文傑發文道歉，依然被罵翻。（圖／翻攝梁文傑臉書）



眾人看完後，言論風向漸漸改變，依然有人留言，「非常沒有同情心，這不是人會在第一時間做的事嗎」、「理念可以不同，支持的人也可以不同，但是要有人性」、「可以到議長靈堂前致歉，才是真男子」、「你自己下來吧！別讓人趕保留一點身為人的尊嚴。」

不過，也有人提到，「都已經道歉了還想怎樣，梁文傑議員做了多少善事你們知不知道」、「做錯事勇於認錯，是表示有擔當 ，加油，讚讚。」

此外，由於韓國瑜被罷免，激起韓粉不滿的情緒，可能策畫「報復性罷免」，而梁文傑在這時觸犯眾怒，極有可能成為報復性罷免的對象。

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▼梁文傑3度道歉，下方仍有許多網友憤怒留言。（圖／翻攝梁文傑臉書）

