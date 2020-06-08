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大學生被抓到「作弊」傳2遺訊：我配不上　30分後墜樓慘死！母看畫面嚇傻

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▲▼大學生被抓到「作弊」傳2遺訊：我配不上　30分後墜樓慘死！母看畫面嚇傻。（圖／翻攝中北大學微博）

▲中北大學驚傳學生墜樓，校方：警方調查中。（圖／翻攝中北大學微博）

記者許力方／綜合報導

山西中北大學6日發生一起墜樓死亡事件，一名時姓大二生補考時被抓到作弊，隨後就從教學樓頂樓跳下，當場死亡。張姓姊姊表示，事後調閱監視器發現，當時弟弟把手機放在桌下，被監考老師看到，沒收了手機和考卷，之後他就坐在位子上哭，20分鐘後走出考場，傳了兩條訊息「對不起，我不配」之後，家屬便接獲噩耗。

中北大學發出聲明指出，事發於6日下午2時58分，一名學生經過教學樓後方時，發現有人墜樓，隨即報警，校方緊急趕到場，查出是在校軟件學院的大二學生，已經傷重不治當場死亡。

▲▼大學生被抓到「作弊」傳2遺訊：我配不上　30分後墜樓慘死！母看畫面嚇傻。（圖／翻攝中北大學微博）

根據通報，這名大二生下午2時參加補考，因作弊被監考老師發現，沒收考卷，他離開考場沒多久就不幸墜樓，教室內監視錄影器畫面以及同考場學生證實，現場並未發生衝突，老師也沒有激烈的言語行為，校方表示，已經報警，後續將交由當地警方調查，對死亡事故深感遺憾，對學生、家屬深表痛惜。

張姓姊姊接受《澎湃新聞》訪問時控訴，當時第一時間趕到學校，但「從6日下午到7日中午都沒有等到可以作主的校方人員、班主任和監考老師。」她說，弟弟5月19日就應學校的要求返校，並於6日下午2時參加去年被當的科目補考。

張女指出，根據監視畫面顯示，弟弟當時把手機放在桌子下方，2時30分左右，監考老師看見手機，上前將手機、考卷沒收，弟弟當場哭了出來，期間不時左顧右盼、坐立難安，頻頻擦汗ˋ喝水，約20分鐘後便簽字離開考場。2時56分，弟弟傳了2封訊息給媽媽：「媽，不要想我」、「對不起，我配不上。」

媽媽察覺有異，隨即透過微信給予鼓勵，但再也沒有收到回復，兒子的電話也打不通，嚇得趕緊聯繫班主任，當時對方回應，宿舍同學說，他情緒穩定、沒有異常，沒想到半個多小時後，就接到墜樓噩耗。

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