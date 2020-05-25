准考證「背面寫算式」被認作弊！他喊冤：忘記擦掉　結局逆轉

▲男子考國考時因准考證上有算式，遭扣考還吃上官司。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名吳姓男子想考驗船師，去年6月2日參加考選部專技人員考試，不料考到第四節「輪機工程」時，監考人員以准考證背面抄有算式字樣認為他作弊，隨即予以扣考，吳男因而吃上官司。對此，高雄地院審理時發現，准考證背面的字樣為吳男於上節考試過程留下的，並非真的作弊，最終判吳男無罪，全案仍可上訴。

吳男提到，當時第三節「造船原理」考試必須試算，正確才會寫在答案紙上，因此准考證、考試日程表背面都有書寫字樣，只是忘記擦拭，並非故意要妨害考試；吳男辯護人則表示，吳男書寫文字為第三節考試裡第五題計算過程，考生於考試時，隨手利用准考證背面計算，難以認定有作弊的犯意。

高雄地院調查第三節考試裡第五題計算過程後，確認「3、4 、b 、h 、r 」等英數字答題內容與准考證上的字樣相同，另外細看准考證還發現「橡皮擦擦拭痕跡」，足以認定吳男確實算過才填寫答案，並認為吳男書寫的字樣與一般人作弊所寫的不太一樣，綜合證據及說詞，判吳男無罪，全案仍可上訴。

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