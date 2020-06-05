逼繳系費！系學會超硬「不繳操行成績掛蛋」...大一菜鳥傻眼　網：坐等道歉

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

大學系學會費到底該不該繳，備受討論及爭議，通常以「使用者付費」的心態來看，新生們大多乖乖繳納。不過一名網友就爆料，某校系學會祭出超鴨霸規定，未繳納者除了不能參加任何活動、及使用器材外，連操行成績都得掛蛋。

網友日前在dcard發文直呼，「今天下午弟弟跟我說系學會給了他一張紙，裡面寫如果不繳錢，一些系上作品的展出都會被阻撓，我聽完覺得很扯，都什麼時代了還有這麼莫名奇妙的系學會。」

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她附上證據截圖，只見通知單上洋洋灑灑列出9點，如果未繳納系學會費，就不能參加任何系學會舉辦的活動，包括系上講座、送舊活動、迎新等；同時也不能使用系館置物櫃、畫架、畫板、椅子等，亦無法領取期末補品。

▲連成績、教室器材的使用都會受到影響。（圖／翻攝自dcard）

此外，系上也不會提供之後畢業製作的教室、及初審、複審的協助，雖然系展依舊能參與，但得名後不能拿獎金和獎狀，就連班展或個展的展燈也不能借。

而最受爭議的一點，就是「不予以一學期服務學習的操行成績」。大票網友看完都傻眼，怒道「系學會可以打成績管教室嗎」、「哪間學校、哪一個系所阿？以系學會正式立場，只能不幫你做系服與讓你免費參加迎新與送舊而已」、「聽他們在那邊放屁，最好他們能管這種事」、「天啊…太黑了吧，學校不知道嗎」、「都這樣騙小大一」。

當然，也有人有不同看法，「平心而論。沒繳費不能參加沒什麼不對吧，當然有些器材使用的限制有點扯，但如果連這些財產都是系學會提供的，不開放使用也是系會的權利，何況他也不是強制繳費，只是說你沒繳費會喪失的待遇，每個人都只想要享受不想花錢，系會的財政負擔只會更重，這樣無限的惡性循環罷了。」