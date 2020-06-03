6警衝出猛敲車窗「連射電擊槍」　1男1女遭強拖下車手腕骨折：只是去買晚餐

▲警方擊壞駕駛座車窗，強行將楊（Messiah Young）拖下車。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國喬治亞州亞特蘭大（Atlanta）2日晚間，一對大學生男女開車行經「佛洛伊德之死」的示威人群，卻在路邊遭6名鎮暴警察包圍、破窗、電擊並被強行拖下車，受到不當武力壓制。員警的作為再度點燃當地社區的怒火，6人也被迅速逮捕起訴；2名大學生受訪時表示，一度以為自己死定了。

根據「abc News」報導，全美周二（2日）仍因非裔男子佛洛伊德遭警壓脖致死，而在各地繼續發生示威抗議，亞特蘭大入夜後也有許多示威民眾走上街頭，卻再度傳出警方暴力執法的消息。

影片立刻在網路及媒體上流傳，富爾頓郡（Fulton County）6名鎮暴警察衝向一輛轎車，其中一人持警棍擊打駕駛座車窗，另一名員警則是到副駕駛座強行開門，由於車內的大學生男女不清楚發什麼情況，他們雙雙對著警方喊「停，停！」

影片顯示，警方打開副駕駛座車門後，立刻想將女子拉出車外，更擊發電擊槍，強迫將人拉下車，而警方也擊碎駕駛座的車窗，拖出男子下車。

▲警方錄影畫面顯示，多名員警擊發電擊槍。（圖／路透）

楊（Messiah Young）和皮爾葛林（Taniyah Pilgrim）為當事人男女，他們是莫爾豪斯學院（Morehouse College）的學生；楊接受訪問時表示，雖然左手因此骨折，但目前恢復情況正常，「我還好」。他指出，當天兩人根本沒有參與示威，只是開車要去吃晚餐，但當晚交通情況差，只能在人群中緩慢行使。

「我看到我的朋友，很自然的，我就在路邊停車，想確定他還好嗎」，楊說他和朋友交談沒幾句，大約10多秒的時間，就見到警方過來要逮捕朋友，而他判斷當下只是因為湊巧在現場，而且剛好目擊全程，因此成了下一個被攻擊的對象。皮爾葛林則說，「我以為我和楊都要死了」，因為當下所發生的事無人能料到，接下來會發生什麼也無從預測。

6名員警被火速革職、逮捕並起訴，姓名分別為胡德（Lonnie Hood）、克勞德（Roland Claud）、賈德那（Mark Gardner）、瓊斯（Armond Jones）、索斯（Willie Sauls）和史崔特（Ivory Streeter）。

富爾頓郡檢察官霍華德（Paul Howard）指出，其中4名員警在過程中，多次對楊和皮爾葛林擊發電擊槍，並強行拖拉2人下車，「你們可以聽到警方說『離開這裡或是去坐牢』，所以楊先生就離開了。」他說他們皆被以加重攻擊等多項罪名起訴。

楊和皮爾葛林在律師陪同下出席記者會，楊表示，「這些怪獸已經不再街上，而且沒有辦法再去恐嚇其他任何人，我感到安全一點了。」