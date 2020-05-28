聰明人「長得比較醜」？台大生傻眼回應：為荷包要忍住...國中妹秒補刀

▲家教學生提出的問題讓一名台大生傻眼。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者康心禹／綜合報導

有許多大學生會選擇「當家教」來賺取生活費！一名台大生近日在當數學家教時，竟被國中女學生問「聰明的人是不是都比較醜阿？」讓他瞬間傻眼的回應「沒有這回事啦，控制的基因是分開的」。他當下雖然很想反嗆回去，但為了荷包還是決定忍下怒火。

一名國立台灣大學的網友26日在Dcard上表示，今天早上去教個國中妹子數學，教著教著她突然冒出一句話，「聰明的人是不是都比較醜阿？」讓台大生感到超疑惑，立馬回應「沒有這回事啦，控制的基因是分開的」，沒想到對方不加思索的說「可是我覺得你很醜但是很聰明」。

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台大生聽到之後瞬間傻眼，「當下真的很想回她『你也不賴阿』，不過為了荷包著想還是忍住了，長得醜錯了嗎？」

貼文一出後引發熱烈討論，網友們覺得該名國中女提出這樣的問題非常扯，「你怎麼沒回她：難怪妳長那麼好看」、「回她：可是你不只醜，還不聰明呢」、「回她：阿你怎麼又醜又笨」、「她家教真差」、「沒禮貌的死屁孩」。

也有網友開玩笑的說，「可見她父母選你是有原因的？」、「難怪我都接不到家教唉」、「家長：這個夠醜應該可以放心」、「用心教學，用臉避孕」、「我覺得這個年紀的妹妹說醜其實就是對你有好感欸」、「其實她在撩你」。

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