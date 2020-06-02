暑假出遊有福了！高鐵推一週「大學生5折列車」　搭完還送65折車票

▲高鐵推大學生優惠。（圖／高鐵提供）



記者李宜秦／台北報導

學生族看過來！高鐵公司表示，將於6月30日至7月6日間，規劃14班「大學生暑假返鄉5折優惠列車」，另外，針對12歲（含）在學學生，推出「暑期優惠專案」，每週提供385班次適用5折、75折或88折之優惠。學生族搭完車還有機會免費獲得65折車票。

高鐵公司表示，只要於暑假期間（7/1至8/31），3人同行購買學生票，如3張票總票價滿2000元（同一筆訂位紀錄），且於訂位時輸入TGo會員帳號，就可免費獲贈指定車次65折標準車廂對號座電子優惠券3張（同行人數多於3人者仍以3張計），每個會員帳戶每月最高回饋6張。

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▲學生族暑假搭高鐵優惠多。（圖／記者李宜秦攝）

「大學生暑假返鄉5折優惠列車」共有14班，適用時間為6月30日至7月6日、每日2班，包括南下817車次，上午10點自南港站發車；北上818車次，上午10點25分自左營站發車，均為各站停靠。

高鐵公司表示，各車次均為發車前28日開放售票，「大學生暑假返鄉5折優惠列車」自6月3日凌晨零時起，逐日開放6月30日起之各車次車票預購；而12歲以上在學學生適用之「暑期優惠專案」則自6月4日凌晨零時起，逐日開放7月1日以後之車票預購。

高鐵公司提醒，大學生乘車時務必攜帶本人有效之學生證正本以備查驗，12至18歲學生乘車時則請攜帶身分證。除可透過高鐵網路訂票系統預訂外，亦可利用「T Express行動購票」App、全國超過一萬家與高鐵合作之便利商店以及車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票，訂位時乘客身份請一律選擇「大學生」。

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