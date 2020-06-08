消費許崑源被砲轟！罷免王浩宇粉專「破3.5萬人」　半年內完成首階連署　

▲民進黨桃園市議員王浩宇。（圖／記者李毓康攝）

記者康心禹／綜合報導

高雄市議長許崑源6日墜樓身亡，民進黨桃市議員王浩宇在臉書透露死訊，因開頭寫「力挺韓國瑜」挨轟消費死者。桃園網友因此成立「罷免王浩宇」粉絲專頁，宣告首階任務要在半年內完成連署。國民黨桃市議員詹江村也號召網友8日前往王浩宇的中壢服務處「討公道」，王緊急宣布服務處8日暫停服務一日。

「罷免王浩宇」粉絲專頁迄今粉絲數已破3.5萬人，7日發表的最新聲明指出，桃園市王浩宇議員長期利用網路媒體造謠、抹黑手法，製造台灣社會族群的對立衝突，對於他從中獲取政治聲量的手法不能苟同。中壢人的聲音不能置於他個人意志的支配之下，利用粉專來壓制言論自由發表的權力。

聲明還指出，王浩宇也不能在市民間煽動對立，並且發表挑唆往生者的無情言論，對亡者不敬，當他的品格炙上了非正義的烙印時，已不配成為市民的代議士，因此向台灣最崇高的正義宣示進行罷免王浩宇議員的行動！

聲明提到，為了讓罷免王浩宇的行動成功，即日起向台灣大眾宣告以下第一階段任務：1.將會在中壢市區醒目位置架設三幅罷王宣傳看板；2.預計在中壢設置五處連署服務站，這部分需要支持罷王的市民無償提供，並擇一處為臨時罷王總部；3.為了提高罷免王浩宇的成功率和減少政府支出，罷免王浩宇的投票日最好能配合已有的集體投票時間，如公投等。

聲明還提到，以上三點初步行動必須要在即日起六個月內完成，並收集完第一階段所需連署書，初期需要美工設計志工、服務站志工、網路宣傳志工數十人，請踴躍私訊報名，非中壢人也可當志工。目前該篇聲明已經獲得2.2萬人按讚、3499則留言、2255次分享。

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