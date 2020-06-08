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插不上國旗的國土　宜縣地價評議釣魚台列島土地約值14.7億

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▲▼宜蘭府會攜手要小英總統，一同登島掛「釣魚台路1路」門牌宣示主權。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲插不上國旗的國土釣魚台，宜縣地價評議土地約值14.7億。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

插不上國旗的釣魚台主權問題，再啟爭端！日本擬自行更改隸屬我國之釣魚台名稱一事，宜蘭縣長林姿妙與縣議會，8日上午表達嚴正抗議，並要小英總統帶他們一同登島掛「頭城鎮大溪里釣魚台路1路」門牌，宣示主權。而根據宜縣2012年地價評議，土地約612公頃的釣魚台公告現值每平方米240元，約值約14.7億。

宜縣府因至今無法登上無人島的釣魚台列島，鑑界作業尚未完成，但以衛星測繪方式，測出釣魚台列島共有61筆土地的總面積約612公頃，並參考頭城鎮山坡地保育區的土地公告現值，來評議釣魚台列島公告現值每平方米240元，約值約14.7億。

另在8日上午，宜蘭府會攜手要小英一同登島掛「釣魚台路1路」門牌宣示主權記者會中，宜縣長林姿妙表示，我們要去釣魚台宣示主權，會邀請蔡總統一起登島。因為，釣魚台從歷史角度，都是宜蘭頭城大溪里所有。

林姿妙更指出，釣魚台是中華民國的土地，他們不分藍綠堅決捍衛，也要邀請中央一起來捍衛我們國土，總統如果有時間，希望也能一起來登島掛「釣魚台路1路」門牌來捍衛我們的國土。

▲▼宜蘭府會攜手要小英總統，一同登島掛「釣魚台路1路」門牌宣示主權。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲▼宜蘭府會攜手要小英總統，一同登島掛「釣魚台路1路」門牌宣示主權。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲▼宜蘭府會攜手要小英總統，一同登島掛「釣魚台路1路」門牌宣示主權。（圖／記者游芳男攝，下同）

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