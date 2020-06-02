蘭院建築模型展遭幼童轟炸式摧殘！家長默默閃人...學生10個月心血毀了

▲蘭院展出的「銀齡養老學院」，遭幼童破壞。（圖／蘭陽技術學院建築系提供）

記者游芳男／宜蘭報導

蘭陽技術學院建築與室內設計系畢業展，26日起在羅東文化工場展出10天，但其中的「銀齡養老學院」、「龜宿-外澳海龜生態館」等4組展出模型，卻遭幼童搞破壞，有的被重壓、模型汽車被拔走，學生10個月心血泡湯，且從監視器看到當時家長帶著出手破壞小孩若無其事離去，家長的教養態度令人生氣。

▲▼蘭院展出的「銀齡養老學院」（上圖）及「龜宿-外澳海龜生態館」模型（下圖），遭幼童破壞。（圖／蘭陽技術學院建築系提供，下同）

在羅東文化工場展出的宜蘭頭城鎮蘭陽技術學院建築與室內設計系畢業展，5月31日中午發生看展的幼童把手伸進模型推倒破壞，造成「猫狗民宿」、「龜宿-外澳海龜生態館」、「銀齡養老學院」、「鼎革苑」等作品受損，被破壞最嚴重的是「銀齡養老學院」模型。

校方經調閱監視畫面發現，當天12時許，有2名婦女帶著3名幼童看展，大人可能疏於看管，較大的小幼童來回數次在模型上動手破壞，甚至跑到內側走道展架上也想對模型動手，被阻止後，但有4組作模型已遭摧殘，婦人與幼童約在下午1時若無事的離場。

學生心血被搞破，且在結束展覽前恐也修不好，但校方寬宏大量說，出手的是學齡前幼童，校方不打算追究，另，呼籲家長大人們要留意小孩觀展時的舉動，避免再發生類似遺憾情事。

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