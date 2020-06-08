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改善宜蘭南方澳漁港水質　林姿妙視察158公尺污水截流管線工程

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▲▼宜蘭縣長林姿妙8日視察南方澳南寧路增設158公尺的污水截流管線工程。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲宜蘭縣長林姿妙8日視察南方澳南寧路增設158公尺的污水截流管線工程。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜縣府為改善宜蘭南方澳漁港水質，斥資1千多萬元在南方澳南寧路增設158公尺的污水截流管線，預計10月9日完工，宜蘭縣長林姿妙8日前往視察，特別要求於假日停止施工以利通行順暢，而此工程完成後，將達到減少港區污染之效益。

▲▼宜蘭縣長林姿妙8日視察南方澳南寧路增設158公尺的污水截流管線工程。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭南方澳地區汙水管線系統尚未建設完成，家庭廢水都排入港區內，宜縣府表示，南方澳屬蘇澳污水下水道系統範圍，系統目前已完成規劃，總計畫經費約34.2億元，已送中央審查開辦中。

而縣府為先改善南方澳漁港水質，短期內先以聚落式污水處理設施配合污水截流方式改善水質，將南方澳漁港周邊餐廳、家戶的污水先以截流方式收集至聚落式污水處理設施處理至符合放流水標準後，再行排入港區，縣府透過爭取全國水環境改善計畫經費，延續前期「宜蘭縣蘇澳鎮南方澳漁港地區水環境改善計畫」，於南寧路增設158公尺的污水截流管線，工程經費約1千160萬元，已於4月6日開工，預計於10月9日完工。

不過因南方澳交通量大且假日觀光人潮多，縣長林姿妙8日視察時特別要求於假日停止施工，以利通行順暢。

宜蘭水利資源處長李岳儒表示，此期工程完工後，預估可提升175.51CMD的截流量，配合前期已完成的截流量體，以增加截流量之方式減少廢污水直接排入港區內，改善環境衛生及港區水污染情形，提升南方澳地區周邊的生活環境品質及觀光產業。

日前內政部長徐國勇到宜蘭視察，縣長林姿妙特別當面爭取盡速開辦蘇澳污水下水道系統，也獲得部長徐國勇的允諾支持，將於明2021年開始推動建設，期早日完成蘇澳地區整體公共污水下水道建設。

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