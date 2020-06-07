還原事發經過！許崑源墜樓前才PO文…妻接訊「崩潰昏厥」　精神恍惚做不了筆錄

▲▼許崑源6日晚間自住處房間墜樓身亡 。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

國民黨高雄市長韓國瑜罷免同意票達93萬9090，6日確定遭到罷免，他當日晚間5時30分也發表談話，孰料，4個多小時後卻傳出，挺韓高市議長許崑源墜樓身亡的消息，震驚全台！

許崑源在韓國瑜競選高雄市長期間就全力相挺，可說是出錢又出力，透過許的臉書可知，他幾乎每天都會PO出與韓國瑜有關的貼文，也希望高雄市民可以看到韓國瑜的政績。

韓國瑜6日晚間前往四維行政中心發表談話時，許崑源的妻子還代夫現身現場，越過重重人牆，啜泣擁抱韓國瑜，替韓加油打氣，韓則是輕拍她的手臂報以安慰。許崑源則在臉書上發文，「這一次，誰會是贏家？」，孰料，卻在當晚8時45分從住處房間墜樓身亡。

▲韓國瑜6日發表談話前與許崑源妻子擁抱。（圖／翻攝東森新聞）

回顧事發經過，許崑源的妻子陪伴在許身旁，女兒也在家中，她期間出房門接電話，沒想到回房間時卻驚見窗戶大開，一旁還有一張椅子，正準備下樓找人時，就接到警察上樓通知丈夫已墜樓身亡，這個消息讓她瞬間崩潰，甚至一度昏厥，由醫師診療後，才有辦法前往殯儀館處理後事。

根據檢警調查，事發現場並無遺書，由於許妻精神狀態恍惚，無法製作筆錄，最後由許與前妻所生的兒子代為做筆錄。許多政界人士得知許崑源死訊後，也在臉書上哀悼，其中前國民黨主席吳敦義直接南下弔唁，談及2人舊情及許妻狀態時，更壓抑不住情緒，面對鏡頭2度痛哭失聲。

▲吳敦義南下哀悼許崑源。（圖／記者吳奕靖攝）

▲許崑源與韓國瑜交情甚篤。（圖／翻攝許崑源臉書）

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