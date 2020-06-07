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挺韓高市議長許崑源墜樓亡！　高雄地檢署曝傷勢：全身多處骨折、頭部重創

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記者吳奕靖、許宥孺、戴若涵／高雄報導

高雄市長韓國瑜6日確定遭罷免後，高雄市議會議長許崑源當晚8時45分自17樓住處墜樓身亡，消息曝光後引發外界關注。高雄地檢署7日上午10時15分召開記者會說明，表示許崑源生前並沒有異樣，至於詳細死因是否跟罷韓有關，仍有待進一步調查釐清。

▲▼襄閱主任檢察官曾靖雅說明許崑源墜樓案。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄地檢署襄閱主任檢察官曾靖雅說明許崑源墜樓案。（圖／記者洪正達攝）

高雄地檢署6日晚間10時許接獲警方通報，高雄市議會議長許崑源自17樓住處房間墜樓身亡，旋即指派主任檢察官劉慕珊，檢察官張貽琼前往現場指揮高雄市政府警察局苓雅分局進行採證。7日凌晨1時許結束勘驗後，主任檢察官劉慕珊、檢察官張貽琼率同法醫前往殯儀館進行相驗，於凌晨2時40分許完成相驗。

▲▼許崑源墜樓 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲許崑源6日晚間在住處墜樓身亡 。（圖／記者吳奕靖攝）

面對現場記者詢問，高雄地檢署表示，許崑源生前沒有發生什麼特殊情況，現場也沒有發現遺書，而許崑源的太太目前已經完成筆錄，至於許崑源墜樓是否跟「罷韓」是否有關，仍有待檢調進一步調查釐清。

據了解，事發時許崑源的太太、女兒都在家，家屬對死亡原因並未表示特殊意見，初步排除外部人為因素，而許崑源全身多處骨折外傷、頭部重創，檢警也採集血液送驗，詳細死因仍有待確認中。

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