哭了一整夜...許崑源女兒招魂喊：爸爸回家了　崩潰累癱靠親友攙扶進靈堂

▲許崑源墜樓身亡，大女兒哭到崩潰，走路須靠親友攙扶。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者洪靖宜、陳韻如／高雄報導

高雄市議長許崑源6日晚間8時許驚傳自17樓住處墜樓身亡，消息曝光後震撼全台政界，而事發當時，其妻子及女兒也在家中，直到警方上樓敲門，妻女才知道他的死訊，當場崩潰。7日下午，許崑源家屬返回現場招魂，其女兒情緒激動哭喊，「爸爸回家了」，而儀式結束返回靈堂時，也是數度淚崩，走路都需要親友攙扶。

許崑源向來力挺韓國瑜，孰料，6日的罷免選舉，高雄市民一共投出了93萬9090票的同意票，讓韓國瑜成為台灣史上第一名遭到罷免的市長，而他在6日晚間8時40分於臉書分享韓國瑜的貼文，並留下「這一次，誰會是贏家」後，就從住家墜樓身亡。

▲面對親友關心，許崑源大女兒不時淚崩，讓人心疼。（圖／ETtoday攝影中心攝）

據了解，事發當時，許崑源的妻女都在家中，直到警方上門，2人才得知他的死訊，當場崩潰，其妻子幾乎哭到暈厥，至今仍無法製作筆錄。

此外，許崑源家屬7日下午回到案發現場招魂，其女兒更是數度淚崩，哭喊，「爸爸回家了」，而儀式結束後，她返回靈堂面對親友關心時，眼淚也不曾停過，雙眼哭到紅腫，臉頰也因此脹紅，就連走路也都需要人攙扶，也讓人格外不捨。

▲許崑源大女兒至今情緒仍相當激動，走路須靠親友攙扶。（圖／ETtoday攝影中心攝）

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