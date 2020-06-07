許崑源遺言「誰會是贏家」　羅智強：天佑一黨獨大的台灣

▲許崑源 。（資料照／記者洪正達攝）

記者黃巈禾／綜合報導

高雄市長韓國瑜被93萬餘票罷免，他以「這一次，誰會是贏家」為起頭語，抒發對罷免的看法，未料，1小時後轉發此文的高雄市議長許崑源也以這句話作為留言後就墜樓身亡，而這句話也成為生前遺言。對此，羅智強諷刺，議長之死能喚醒什麼？「天佑一黨獨大的台灣」。

羅智強7日上午在臉書表示，議長留下沉痛的的最後一問「這一次誰是贏家？」，但這一次沒有贏家，全台灣的人都輸了，市長被罷免與議長之死，兩件對彼此立場者最大的控訴同時發生，這代表著社會撕裂已達於極致，未來，台灣社會的衝撞必然越來越激烈。

羅智強提到，這一黨獨大也獨霸的時代，「強權者，為所欲為，弱勢者， 忍受痛苦」也將成為台灣唯一的旋律，執政者鐡了心要撕深台灣的傷痕，任由這些痛，凝結成累世的仇恨，而仇恨，是執政者的取之不盡的養分，議長之死能喚醒什麼？「天佑台灣，天佑一黨獨大的台灣」。

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