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賴香伶籲國民黨撫平支持者情緒、民進黨節制支持者不當行為

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▲▼立法院 賴香伶 鄭運鵬 堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立委賴香伶。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊亞璇／台北報導

在高雄市長韓國瑜確定遭罷免幾小時後，驚傳高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡，各界震驚。對此，民眾黨立委賴香伶6日深夜在臉書發文，除致上哀悼之意，更呼籲「國民黨有影響力者應出面平撫支持者的情緒，民進黨也應出面節制支持者的不當行為」。

賴香伶表示，在高雄市長罷免投票結束幾小時後，驚聞高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡，在此致上哀悼之意。

賴香伶接著說，她也擔心在此氣氛下，會出現不可測的效應，呼籲國民黨有影響力者應出面平撫支持者的情緒，民進黨也應出面節制支持者的不當行為。

賴香伶認為，這次的罷免投票已結束，這是民主制度下民眾選擇的結果，政治成敗是一時的，勿因立場的對立而擴大仇恨、忘卻身為現代公民應有的正直。

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