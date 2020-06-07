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「韓國瑜罪名不是選總統」　游盈隆：是讓民進黨顏面無光

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▲▼2020高雄市長罷免案投票日,罷韓成功,韓國瑜率市府團隊出面發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

高雄市長韓國瑜被罷免，競選民進黨主席失利、台灣民意基金會董事長游盈隆認為，韓國瑜的罪名，不是去選總統，而是「偷竊」民進黨的起家厝高雄，讓民進黨顏面無光，今天在台灣，有多少人認為這次罷韓行動完全是高雄市民自發性的行為，和民進黨一點關係都沒有？恐怕少之又少。

游盈隆深夜在臉書表示，韓國瑜的崛起主要是總統蔡英文施政長期不得民心，再加上韓國瑜獨特的群眾魅力，講話針針見血，句句刺進高雄人的心底，如北漂、高雄發大財、民進黨不是高雄人的老爸等，最後贏得至少十萬民進黨傳統支持者倒戈力挺，高票當選。

游盈隆指出，用一個統計學術語形容，蔡英文和韓國瑜之間有一種「共變關係」，只不過這個「共變關係」是負的，是negative，意思是說，當蔡英文不好的時候，韓國瑜就好的不得了；反之，當蔡英文飛龍在天的時候，韓國瑜就變成螻蟻在地上任人踐踏。　

對於蔡英文為什麼這時候會飛龍在天？韓國瑜這時候為什麼只能像螻蟻一樣？游盈隆分析，原因很多，其中最重要是兩個，一個是蔡英文護台，而韓國瑜親中，意識形態立場南轅北轍；另一個是大環境因素使然，武漢肺炎全球大爆發，美中關係嚴重惡化，絕大多數台灣人親美，而韓國瑜親共，結果可想而知。

游盈隆提到，罷韓領導者指控韓國瑜最大的罪名是「不該去選總統」，言之有理，但放眼望去，不論是國民黨或民進黨內有多少人曾經「帶職參選」？為什麼韓國瑜帶職參選就罪該萬死？而其他人都可逍遙法外？

游盈隆認為，韓國瑜千不該萬不該的罪名，不是去選總統，而是「偷竊」民進黨的起家厝、民主聖地高雄，讓民進黨顏面無光，就像陳水扁2000年贏得總統大位，被國民黨認為大逆不道，竟敢奪走國民黨江山，罪大惡極，最後當馬英九2008年班師回朝時，自然就被「繩之以法，打入阿鼻地獄」，到現在還無法翻身，當然，韓國瑜自詡的市政表現，無論如何，是無法和陳水扁的執政表現相提並論。

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