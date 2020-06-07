　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

韓國瑜「搭2年雲霄飛車」罷免站到了　紐時：台灣對中國逐漸強硬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼高雄市長韓國瑜成為首位遭罷免的直轄市長。（圖／路透）

▲高雄市長韓國瑜成為首位遭罷免的直轄市長。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

高雄市長韓國瑜6日確定遭罷免。《紐約時報》以「台灣選民把親中國的市長趕下台」（Voters in Taiwan Oust a Pro-China Mayor）為題報導，描述韓國瑜如坐雲霄飛車般的2年經歷，從一開始沒有名氣，到如今已畫上句號；投票結果也顯現台灣對中國越來越強硬的態度。

報導指出，就在幾個月前，韓國瑜在總統大選輸給現任總統蔡英文，如今高雄選民用壓倒性的票數罷免這位親中國的市長。回首最初，韓國瑜在政壇並沒有名氣，直到他贏得2018年的高雄市長選舉；高雄長期是民進黨的大本營。韓國瑜就像坐了兩年的雲霄飛車，罷免案則讓這一切來到終點。

文中寫道，中國加大想要控制民主台灣的努力，6日的投票結果，反映出台灣對中國日漸強硬的態度。這成為台灣選民首次罷免市長，其地位類似於美國的州長。

▲▼高雄市議會韓國瑜_童燕珍質詢 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜部分作為讓高雄市民感到憂慮 。（圖／記者洪正達攝）

48歲的蔡孟華（Tsai Meng-hua，音譯）投完票後表示，「韓國瑜不是一位好市長，他不該於在職期間競選總統。他傾向中國，我也對此抱有疑慮，一些他的經濟政策非常親中。」

國民黨籍的韓國瑜在競選總統期間，一直主張「台灣安全，人民有錢」的口號。他認為與中方建立更好的關係，將會降低發生衝突的風險並改善經濟狀況。不過，誓言維護台灣主權的蔡英文最後在1月贏得勝利；她的就職典禮遭到北京抨擊。

韓國瑜親北京的立場，加上他任職高雄市長後一度請假競選總統，都讓高雄選民感到失望。事實上，就在他爭取市長職位期間，他曾告訴選民，他不會尋求選總統。

去年宣布競選總統前，韓國瑜曾訪問中國，會見國務院台灣事務辦公室主任劉結一等官員，來到香港，他也與特首林鄭月娥見面。林鄭月娥一直尋求實施中國「高度不受到歡迎」的政策。

中國國家主席習近平試圖以類似於在香港實施的「一國兩制」來讓台灣信服。北京今年則推動「港版國安法」，看似壓迫到任何中方認為會威脅到中國國家安全的行為。

40歲的超市員工高睿宏（Kao Rui-hong，音譯）說，「香港的危機給予我們一種危機感。高雄人擔心，他（韓國瑜）會讓台灣步上香港的後塵。」

►韓國瑜2年黑馬變罷免！《紐時》、BBC等外媒：國民黨再掀內鬥　影響未來選舉
►《彭博》評韓國瑜是「台灣川普」：民粹、粗俗、目標太大和商業背景

►防疫期間也要一樣美麗！

►二手票券豐富你的生活～

 
ET快訊
台科大學生問「單身24年交不到女友怎辦？」　唐鳳妙回全場大笑
韓國瑜短短一年半「高峰跌落谷底」　韓冰形容：爸爸像魚缸裡的魚
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

非裔男之死點燃怒火！大師「一張圖」分析美國種族困境：白人應負全責

佛洛伊德弟弟10日國會作證！　聚焦警方暴力執法

「黑人的命也是命！」歐亞各國掀示威潮　抗議警察暴力

韓媒搶報罷韓：反中情緒席捲台灣　韓國瑜怠忽市政「韓流」完全熄滅！

韓國瑜「搭2年雲霄飛車」罷免站到了　紐時：台灣對中國逐漸強硬

熱帶風暴Cristobal進逼美國！疏散令齊發　料7日晚間登陸路易斯安那州

示威潮蔓延至法國！極右翼政黨高層：建議受害者「返回光輝祖國」

中國笑美雙重標準　蓬佩奧重話批北京「下流宣傳」：剝削佛洛伊德之死

全球近40萬死！印度「疫情狂飆」火葬場16小時燒不停　哈薩克總統發言人染疫

水牛城2鎮暴警無罪釋放！　壯年猛推75歲老翁倒地「後腦爆血全身軟癱」

浪犬「選中家人」賴車底不走！他不忍折返收編讓牠陪阿嬤暖翻

陳彥婷爸媽不收聘金：我們不是賣女兒　巨人8年貼心照顧..「一場病讓她認定必嫁」

韓國瑜成台史上首位被罷免市長　「2感謝、3遺憾」痛批罷韓國家隊

婆婆想減肥又停不了筷「從明天開始」！　遭伊能靜「大聲喊停＋沒收碗」：媳婦太狠了

WHO改口認了「口罩有用」　譚德塞公布新指示：政府應鼓勵

邀女大生陪睡抵房租每月1次就好　色房東挨告性騷擾：大家都成年人

單親媽在6坪套房打造烘焙坊　不退縮！為罕病女兒燃燒生命

《陳芊芊》趙露思唱歌麥克風出賣她惹 　「韓少君」丁禹兮裝可愛..全場大傻眼XDD

確定過關！93萬票超過「9合1票數」 韓國瑜成台灣史上首位遭罷免市長

首位遭罷免市長！韓批罷韓國家隊　買通「90%媒體+100%網軍」抹黑

非裔男之死點燃怒火！大師「一張圖」分析美國種族困境：白人應負全責

佛洛伊德弟弟10日國會作證！　聚焦警方暴力執法

「黑人的命也是命！」歐亞各國掀示威潮　抗議警察暴力

韓媒搶報罷韓：反中情緒席捲台灣　韓國瑜怠忽市政「韓流」完全熄滅！

韓國瑜「搭2年雲霄飛車」罷免站到了　紐時：台灣對中國逐漸強硬

熱帶風暴Cristobal進逼美國！疏散令齊發　料7日晚間登陸路易斯安那州

示威潮蔓延至法國！極右翼政黨高層：建議受害者「返回光輝祖國」

中國笑美雙重標準　蓬佩奧重話批北京「下流宣傳」：剝削佛洛伊德之死

全球近40萬死！印度「疫情狂飆」火葬場16小時燒不停　哈薩克總統發言人染疫

水牛城2鎮暴警無罪釋放！　壯年猛推75歲老翁倒地「後腦爆血全身軟癱」

基特回憶2000年「地鐵大戰」　曾說輸了要搬離紐約

民眾黨佈局高雄補選？　柯文哲回應了

誰是最大戶？7月1日欠稅大戶名單「全都露」　為期半年

批綠議員消費許崑源　他點名公民團體：還要縱容冷血政客嗎？出來care一下

建商規定踩很硬！預售屋卻「不接受客變」　網曝原因：每一步都是成本

非裔男之死點燃怒火！大師「一張圖」分析美國種族困境：白人應負全責

自費7800元檢測肺炎抗體　正妹YouTuber看到結果哽咽哭了：好想回台灣！

佛洛伊德弟弟10日國會作證！　聚焦警方暴力執法

德甲拜仁想提前三輪奪冠　下一場主場必贏門興、多特蒙德吞敗

住近衛武營感染文化氣息　最便宜國宅每坪8萬可入手

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

國際熱門新聞

大媽爆飲紅酒摧毀婚禮　舞池中「直接拉出整攤屎」

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

日本共同社：國民黨可能被中國放棄

外媒分析韓國瑜2年「黑馬變罷免」

《彭博》評韓國瑜：台灣川普、國民黨殞落之星

日媒分析罷免韓國瑜成功：影響兩岸關係

日女偶像正面「渾圓胸型全看光」　

即／改口！譚德塞最新公布：建議戴口罩

她逛水族館...驚見「巨大男性生殖器」游來

母突病逝留下「最後料理」！25歲女再嚐秒淚崩

一家4口遭「狂捅」滅門！警懸賞2000萬緝兇

維基解密爆希拉蕊電郵　竟想讓中吞台

韓國愉快死亡體驗帶你重生

女童失蹤13年「扯出案外案」！嫌犯「性犯罪紀錄」曝

更多熱門

相關新聞

羅智強談許崑源死訊：天佑一黨獨大的台灣

羅智強談許崑源死訊：天佑一黨獨大的台灣

高雄市長韓國瑜被93萬餘票罷免，他以「這一次，誰會是贏家」為起頭語，抒發對罷免的看法，未料，1小時後轉發此文的高雄市議長許崑源也以這句話作為留言後就墜樓身亡，而這句話也成為生前遺言。對此，羅智強諷刺，議長之死能喚醒什麼？「天佑一黨獨大的台灣」。

韓國瑜罷免通過　林右昌：民主勝利

韓國瑜罷免通過　林右昌：民主勝利

游淑慧要中壢人「罷免王浩宇」：扭曲心態

游淑慧要中壢人「罷免王浩宇」：扭曲心態

賴香伶：藍綠有影響力者應出面安撫

賴香伶：藍綠有影響力者應出面安撫

吳朋奉遺願已了　焦糖哥哥：哥，大家成功了

吳朋奉遺願已了　焦糖哥哥：哥，大家成功了

關鍵字：

韓國瑜罷免紐約時報

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

單親媽整天只賣2碗湯！網點破致命傷

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

即／高雄市議長許崑源驚傳住處墜樓亡

許崑源與妻最後對話：社會沒是非

周揚青V字短洋裝「辣曬北半球」！羅志祥IG發聲

快訊／許崑源跳樓亡…臉書留下這8字

杏仁哥悲痛開直播：不會讓議長白白犧牲

女星滑倒撞碎魚缸「玻璃割頸動脈」亡

建商蓋好自用9年　不留了！整棟電梯別墅開價8.8億賣

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

許崑源說完最後一段話…2.5小時後跳樓亡

即／許崑源跳樓亡　韓國瑜到場

93萬9090罷韓！鄉民倒過來驚見寓意

梁文傑轉PO許崑源死訊「是賭很大？」

Live／許崑源跳樓亡　韓國瑜將到殯儀館

更多

最夯影音

更多
浪犬「選中家人」賴車底不走！他不忍折返收編讓牠陪阿嬤暖翻

浪犬「選中家人」賴車底不走！他不忍折返收編讓牠陪阿嬤暖翻
陳彥婷爸媽不收聘金：我們不是賣女兒　巨人8年貼心照顧..「一場病讓她認定必嫁」

陳彥婷爸媽不收聘金：我們不是賣女兒　巨人8年貼心照顧..「一場病讓她認定必嫁」

韓國瑜成台史上首位被罷免市長　「2感謝、3遺憾」痛批罷韓國家隊

韓國瑜成台史上首位被罷免市長　「2感謝、3遺憾」痛批罷韓國家隊

婆婆想減肥又停不了筷「從明天開始」！　遭伊能靜「大聲喊停＋沒收碗」：媳婦太狠了

婆婆想減肥又停不了筷「從明天開始」！　遭伊能靜「大聲喊停＋沒收碗」：媳婦太狠了

WHO改口認了「口罩有用」　譚德塞公布新指示：政府應鼓勵

WHO改口認了「口罩有用」　譚德塞公布新指示：政府應鼓勵

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面