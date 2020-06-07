許崑源墜樓亡　家屬3聲明曝：對網路傳言保留法律追訴權！勿再消費議長

▲宋立彬（左）凌晨在殯儀館外頭，代表許崑源家屬發表三點聲明，而許的長子（右）也陪同在旁。（圖／記者陳以昇攝）

記者王亞志、陳以昇、陳俊宏／綜合報導

高雄市議會議長許崑源6日晚間從17樓住處跳樓身亡，遺體已送至九龍殯儀館。國民黨高雄市議員宋立彬代表家屬發表三點聲明，他表示，對媒體不實報導和網路謠言，家屬保留法律追訴權，「請勿再消費我們許議長，請以往生者為大。」

國民黨高雄市議員陳美雅深夜離開殯儀館後，告訴《ETtoday新聞雲》記者，黨團原本計劃在投票前夕召開記者會，許崑源當時還熱情表示要出席替韓國瑜加油打氣，但記者會後來取消了，對於這樣的事情，議員們也完全沒有發覺任何徵兆。她也透露，家屬認為許崑源確實是因為罷韓結果造成太大衝擊，才做出這樣的選擇。

▼宋立彬說，「請勿再消費我們許議長，請以往生者為大。」（圖／記者王亞志攝）

宋立彬今凌晨2時許在殯儀館外頭，代表許崑源家屬發表三點聲明，而許的長子也全程陪同在旁。宋表示，代表家屬向所有關心許議長的各界人士表達感謝；晚間媒體的不實報導及網路傳言全都是子虛烏有，請大家勿以訛傳訛，家屬將保留法律追訴權，「請勿再消費我們許議長，請以往生者為大。」

宋立彬說，第三，高雄市議會將會籌組治喪委員會，「全力協助家長完成我們許議長的身後事」，本人代表家屬再次感謝所有關心許議長的各界人士，深深表示感謝。他指出，將在景行廳讓親朋好友捻香悼念。而許的長子也深深兩鞠躬，謝謝外界關心。

許崑源6日晚間8時40分先在個人臉書分享韓國瑜的臉書文章，寫道「這一次，誰會是贏家」；他8時40分也在「用心打拼許崑源」粉絲團分享韓的文章，並於8時42分在粉絲團PO文「這一次，誰會是贏家？」，隨後驚傳跳樓身亡。

警方證實，許崑源晚間8時45分從住處一躍而下，現場未發現遺書，遺體送至九龍殯儀館。據悉，當時妻子、女兒都在家中，直到警方上門告知，才驚覺許墜樓身亡，當場情緒崩潰。

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▲▼許崑源在住處跳樓身亡。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼許崑源一路相挺韓國瑜。（圖／資料照）