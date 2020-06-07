罷免案後…國民黨青壯派警告　「有人還想選黨揆真不知道是怎麼輸的」

▲韓國瑜遭到罷免。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

高雄市長韓國瑜確定遭到罷免，而韓國瑜的下一步路也牽動著國民黨未來的發展，甚至有人猜測韓國瑜會去參選下一屆國民黨主席。對此，國民黨青年部主任蕭敬嚴6日在臉書發表對罷免案的看法，更意有所指的說「倘若這個時候還有人妄想明年黨主席選舉，甚至2024總統選舉，只能說，真的是不知道是怎麼輸的。」

蕭敬嚴表示，罷韓通過，其實早在預料之中，罷免同意票已經超過當年韓國瑜當選市長的得票數，不能再拿25%的低門檻來質疑罷韓正當性了。而2018年民進黨情勢非常糟糕時，陳其邁都能拿下74萬票，對照2014年國民黨推派的候選人只拿下61萬票、民進黨109萬票，韓國瑜2018年可是倒贏，這代表2018年的89萬票中，裡面有不少人是中間、甚至綠營選民，都把票投給韓國瑜。

蕭敬嚴指出，2018年會「倒戈」投給韓國瑜，不外乎就是那股「期待改變」以及「給民進黨教訓」的氛圍。但短短不到半年內，韓國瑜跑去參選總統，讓高雄人「期待改變」的感情，徹徹底底被傷害，這是再多論述說若韓當選總統後能有更多的服務，都無法說服的。

蕭敬嚴也提到，從去年以來，國民黨內爭權奪利的亂象，加上外部中國大陸、反送中等因素，讓「教訓民進黨」的氛圍，完全轉變成「給國民黨重擊」，於是乎，6/6的罷韓投票，變成了「教訓韓國瑜」與「教訓國民黨」的綜合投票。

蕭敬嚴認為，罷韓確定後，代表國民黨的止血，短時間內還看不到盡頭，但在一切的鬧劇結束後，國民黨如何重整腳步、重新站起來、重拾民眾對我們的信心，這才是接下來每一個國民黨人都該齊心一致努力的目標，而黨內改革的腳步雖然緩慢，但已經有慢慢看見起色的感覺，「倘若這個時候還有人妄想明年黨主席選舉，甚至2024總統選舉，只能說，真的是不知道是怎麼輸的。」

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