韓國瑜遭罷免2022提前開打　國民黨轉移戰場「三大方向」挽頹勢

▲高雄市長韓國瑜發表談話。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

高雄市長韓國瑜成為台灣史上第一位遭到罷免的市長。為了不讓罷韓對藍營的負面效應擴大至2022佈局，據了解，黨內已經開始思考將戰場轉移到民進黨的施政攻防，並對民進黨在罷韓期間傾全力動員嚴重違反行政中立、罷免門檻過低、補選期限等制度等瑕疵，進行另一波在中央的大反攻。

韓國瑜遭罷免，國民黨主席江啟臣發表談話時表示，「國民黨沒有氣餒的時間，接下來幾天，我將會儘速與韓國瑜市長還有黨內的幹部磋商，討論如何面對接下來的補選挑戰，尋覓適切的人才。」

國民黨宣布投入補選，但知情人士直言，「沒有任何必勝的把握」，接下來若想在2022戰局尋東山再起的機會，應淡化罷韓選舉的餘溫，並加強針對蔡英文第二任期執政攻防，此外，藍營在高雄的基本盤已萎縮，防守基本盤成補選的首要任務。

知情人士不諱言，現階段「派誰出來都不可能贏」，過去民進黨執政高雄二十年，國民黨幾乎沒有培養出在地人才，「別說A咖，連B咖都沒有」，直言「目前國民黨在高雄沒有任何必勝的把握」。

▲國民黨主席江啟臣針對罷韓發表談話。（圖／記者王亞志攝）

另一方面，在江啟臣的聲明中，針對「民進黨用行政力量明目張膽操縱罷免案」表達強烈譴責；立法院國民黨團更強調「高雄的事，就是國民黨團的事」，會持續監督，對於投票過程各項非法及違反行政中立的作為，要求民進黨政府及各部會給全民一個交待。

有鑑於此，黨內人士評估，罷韓這一戰讓國民黨受重創，而韓國瑜被罷免之後，國民黨將把戰場移轉到三個範疇，加以反攻。

首先，高雄將於三個月內進行補選，民進黨立刻浮上檯面的將是為補選派系鬥爭，黨內人士認為，剛好可以讓民眾看清楚民進黨的本質與面貌，而國民黨也會在這部分開始進行反擊。

其次，蔡英文第二任期將面臨許多無法迴避的「戰場」，如後疫情時期經濟觀光振興、外交、美豬美牛進口、核食進口等議題，也將一一被檢視，國民黨會加強針對蔡英文執政攻防，在「民意鐘擺」下，民進黨也有被反噬的可能。

另外，對於罷韓期間，民進黨傾全力動員嚴重違反行政中立，以及罷免門檻過低、補選期限等制度瑕疵，國民黨也著手在立院下個會期提出修法。

黨團總召林為洲說明，罷免完三個月內改選，若在罷免投票前就開始佈局補選人選會形同看衰自家人、左手打右手，但罷免投票後才佈局人選，連遷戶口都來不及，對於政黨運作及人民參選權都不利，目前的罷免制度的確有必要修正。

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