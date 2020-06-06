指澳洲「對華人種族歧視增加」　中國官方：切勿前往旅遊

▲因新冠肺炎疫情，雪梨街道人煙稀少。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

受新冠肺炎疫情影響，中澳關係可能進一步惡化。據中國文化和旅遊部5日晚間突然發出的公告，指稱近期澳洲「對華人和亞裔的種族歧視言行和暴力行為明顯增加。」因此提醒中國遊客，切勿前往澳洲旅遊。

文旅部公告認為，這是因為近期受到新冠肺炎疫情影響所致，所以「文化和旅遊部提醒中國遊客切實提高安全防範意識。」

▲中國文旅部發布赴澳大利亞旅遊安全提醒。（圖／截圖自中國文化和旅遊部官網）

事實上，自疫情發生以來，澳洲政府早已於2月1日已，就禁止來自中國的旅客入境，另對於在澳洲就學的中國留學生，曾於3月時一度開放可經由馬來西亞、泰國等第三地中轉，回到澳洲念書，但前前後後隔離需時近一個月。

但自澳洲政府4月時公開呼籲，應對新冠肺炎溯源展開獨立的國際調查，並排除WHO參與，被認為劍指中國後，中澳關係便陷入緊張，包括中國大陸自5月12日起，禁止四家澳洲牛肉商向中國出口牛肉，後於5月18日宣布，對自澳洲進口的大麥，徵收為期五年的反傾銷稅（73.6%），以及反補貼稅（6.9%）。

不過，澳洲也不是省油的燈，總理莫里森於日前6月5日宣布，將自2021年起，對電信、重要基礎建設和國防等敏感產業投資案展開審查。此舉被外界視為，要遏止中國在澳洲日益擴大的影響力，也被認為是中國再次反擊，特意由文旅部發出旅遊提醒公告的主因。

另對於中國文旅部的通告，澳州媒體ABC報導稱，這可能進一步惡化中澳雙方的貿易伙伴關係。

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▼澳洲總理莫里森（Scott Morrison）與中國大陸一來一往。（圖／達志影像／美聯社）