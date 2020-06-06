雲南再爆非洲豬瘟！　81頭小豬集體死亡...3月以來第15起

▲中國大陸再次爆發嚴重的非洲豬瘟疫情，造成81頭仔豬死亡。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎疫情未消，非洲豬瘟又現蹤！據中國大陸農業農村部最新通告，雲南省麗江市永勝縣確認發生非洲豬瘟疫情，並已造成該養殖戶存欄的102頭仔豬中，有多達81頭發病，發病豬隻現全數死亡。

農業農村部通告指稱，疫情發生後，立即派出督導組赴當地開展疫情處置督導和流行病學調查工作，當地已啟動應急響應，並對疫點內生豬實行精準撲殺、定點清除，撲殺生豬和全部病死豬進行無害化處理。

▲跨省違規運送豬隻，可能是疫情散播的幫兇。（圖／路透社）

據了解，該疫情是由中國動物疫病預防控制中心通報，經雲南省動物疫病預防控制中心確診，永勝縣一養殖戶發生非洲豬瘟疫情。疫情發生時，該養殖戶存欄仔豬102頭，截至5日豬瘟疫情確診時，發病仔豬81頭，死亡81頭。

農業農村部強調，現已禁止所有生豬及其產品調出封鎖區，禁止生豬運入封鎖區。

大陸所稱「仔豬」即為剛出生、體重長到30公斤前的豬隻，也稱小豬或豬仔。另由於今年大陸不時發生違規的跨省運送仔豬情況，加劇疫情擴散風險，因此，農業農村部畜牧獸醫局副局長魏宏陽也曾於4月坦言，鑒於復工復產後生產恢復、經營活動增加，非洲豬瘟疫情發生的風險也有可能增加。

根據統計，從今年3月開始，中國大陸總計已通報15起非洲豬瘟疫情，涵蓋雲南、甘肅、四川、江蘇、陝西、重慶、內蒙、河南、湖北等9個省（市）自治區。

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