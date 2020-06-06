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最後一次張老師時間！　陳時中感謝專家諮詢小組像「很棒的大腦」

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記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎連續55天無本土病例，隨著6月7日大規模解封在即，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今（6）日進行最後一次「上課」並提出總結。他公佈流行曲線表示，台灣採檢7萬多人，相對於443例確診個案，採檢數量已十分充足。而台彎目前雖有429人解隔離，但仍有11人住院中，這是因為有些重症三採陰患者，仍需在醫院治療觀察。

▲▼專家諮詢小組總結報告，召集人張上淳說明。（圖／記者嚴云岑攝）

▲指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。（圖／記者嚴云岑攝）

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張上淳表示，最早一次專家諮詢小組會議是在1月5日，當時衛福部各單位幾乎全員到齊，並訂出通報定義；1月16日更派員到中國大陸實地考察，也讓1月21日出現首例確定病例後，能夠及時採取行動。

新冠肺炎1月至2例都是零星病例，一天最多不會超過4例，直到3月中以後，因為境外移入暴增，一天最多達30多例，至4月趨緩；4月15日又有時陰時陽個案，4月底敦睦艦隊群聚事件也引起些許風波，但5月中以後，疫情皆逐漸趨。

張上淳說，雖然台灣病例不多，只有400多例，但也從中可見到不同病毒樣態，譬如在3月首次採檢到無症狀感染者，為一家四口赴義大利旅遊經香港轉機染疫。此外，其後病毒出現造成嗅味覺喪失等，專家諮詢小組也即時掌握並應對。

張上淳另提到，新冠肺炎443例確診個案中，境外移入佔8成居大宗，男女比各半，年齡以2、30歲佔大宗。個案症狀分佈以咳嗽最多，其次為發燒、流鼻水、嗅味覺異常等。而敦睦艦隊確診個案中，嗅覺異常佔了2/3，其次就是咳嗽、喉嚨痛，與一般個案症狀表現大不相同。

防疫指揮官陳時中表示，自從組成專家諮詢小組以來，指揮中心就像多了很棒的大腦，「專家會議基本是隨叫隨開」，只要疫情一有變化，就要即時進行決策。感謝張上淳教授，還有今日到場的李秉穎教授、方啟泰教授一路提供寶貴意見，也對其他未到場專家表達謝意。

張上淳也表示，專家諮詢小組有一個LINE群組，才能做到前一天晚上召集，隔天中午開會。他對全體專家諮詢小組委員，以及第一線照顧病人的醫療團隊表達謝意，更感謝從疫情爆發至今，從未休假的疾管署同仁，以及衛福部、行政院各級長官，因為大家共同努力，才能守住台灣疫情。

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