抗疫回顧⋯專家小組火花多！委員曝「這議題」吵不完

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，中央流行疫情指揮中心仰賴專家諮詢小組委員會，決定許多防疫政策，帶領全國人民抗疫。指揮官陳時中表示，專家小組就像大腦，給予專業意見。專家諮詢小組委員李秉穎表示，委員會討論常有火花，過去討論「有症狀的入境旅客是否要立刻隔離」議題時，委員也分為兩派爭論不休。

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

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陳時中表示，「專家小組就像我們的大腦」，IQ、EQ都很高，手腳也很靈活，幾天就有變化，所有醫護人員接到通知時，都會很確實地去執行，不會抱怨，頭腦、手腳都能併用，成功控制疫情。

專家諮詢小組委員李秉穎表示，一開始還不知道病毒原因時，大家都很害怕，尤其後面出現不明感染源，大家開會時面色凝重，就好像是世界末日來臨，威脅很大，但到了疫情後期，大家都會笑了，很開心成功控制住，成績是世界第一，疫情控制住大家心情也就好了。

李秉穎表示，開會時常有爭論，不同專家會有不同看法，以口罩為例，也是經過一片爭論後，委員會才得出共識，這就是委員會需要很多專家的原因，可以透過討論，找出最佳的共識。

▲專家諮詢小組委員李秉穎。（圖／指揮中心提供）

李秉穎表示，有一件事是專家分為兩派，無法得出共識，是讓指揮中心自己決定，這是疫情成功控制，很多國家都很羨慕，美國智庫也誇獎，「台灣證明了民主制度可以控制疫情」。

李秉穎表示，當時爭論的議題就是「入境旅客有症狀都要隔離」，但隔離病房快滿了，業務單位擔心，是否入境後一採陰性就放人，但這當然有風險，有人認為以安全為第一考量，有人希望給入境旅客方便，沒有絕對答案，所以當時才會方為兩派爭論不休。

此外，我國有10個不明傳染源，卻沒有因此導致社區傳播，這是奇蹟，很重要的原因就是民眾有正確的防疫知識，新聞媒體也不停報導如何防疫，戴口罩、勤洗手、不摸眼鼻口，大家都有做到，接著醫療體系也準備充足，我國有很多感染科醫師，他們有著良好的制度，疫情衝擊下也讓感染科醫師成功被重視，專業非常重要。

李秉穎表示，這次防疫的成功是全民的功勞，不是某個單位就能做到，「我們有信心繼續守住台灣」。

專家諮詢小組委員陽光耀表示，當時要做出第一版的防疫指引，為了超前部署，編列指引時有出現很多火花，討論很難找出共識，大家可能會互相爭取立場，印象最深刻的是，疫情最初時完全沒有證據證明哪種藥物有效，委員會很難決定是否將哪種藥物納入指引，因此治療指引編列特別困難。

陽光耀表示，台灣防疫最重要的就是戴口罩、保持距離，最重要的還有健保制度，健保卡可以把有旅遊使得病人阻絕在醫院外，協助管理疫情，杜絕社區傳播，另外還有許多實名制，若是沒有健保卡也很難執行，健保制度是最重要的防疫關鍵。

▲陳時中讚「專家小組就像我們的大腦」。（圖／指揮中心提供）

專家諮詢小組委員方啟泰表示，疫情目前控制得很好，真的要歸功疾管署與防疫人員，他們真的是不眠不休，還有醫療院所的照護人員，國人也都是防疫英雄，每人做好自己該做的事。

方啟泰表示，委員會許多人意見都不同，他也發現自己的意見有時候會不夠完全，因此委員會以集體智慧，讓防疫步上正確軌道，相信有這樣的機制，未來也能應付更困難的挑戰。

專家諮詢小組召集人張上淳表示，委員會都是以共識決的方式進行，從來沒有投票，都會參考不同角度的觀點，考慮各項層面，不只是學理，還要考慮現實問題，後續也會隨時調整方向，確實會議出現很多不一致的意見，真的很謝謝所有委員的意見。