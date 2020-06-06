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承翰爸胃出血驟逝！李母淚崩：對司法失去信心　司法院沉痛回應了

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記者趙蔡州／綜合報導

鐵路警李承翰的父親4日胃出血病逝，消息傳出後讓各界扼腕嘆惜，李承翰母親甚至表示對司法失去信心，但也只能靜待二審上訴結果。司法院5日下午發布聲明，對於李父的死亡「同感哀悼」，未來將盡力與相關單位展開合作討論，針對精神鑑定制度進行研商，完善與強化現有監護制度。

▲鐵路局李承翰父親李增文靈堂。（圖／記者翁伊森攝）

▲鐵路警李承翰的父親4日胃出血病逝，消息傳出後讓各界扼腕嘆惜。（圖／記者翁伊森攝）

司法院5日下午發布聲明，針對李承翰父親過世一事，司法院同感哀悼，李父生前已經依刑事訴訟法被害人保護、訴訟參與新制聲請訴訟參與，對於之後李父一家人的相關訴訟權益保障，司法院將持續密切關注，並提醒所屬機關盡力提供必要協助。

司法院15日將會同法務部、內政部及衛生福利部、審、檢、辯方及專家學者，就完善司法精神鑑定制度進行研商，同時為了兼顧精神障礙者的訴訟權益、社會安全防護需求等，已研擬成立「刑事訴訟法關於精神障礙法制研議委員會」，研討包含刑事訴訟法就監護處分之配套制度等相關議題。

▲鐵路警察李承翰被鄭由來刺死，一審法官判鄭無罪，李父因胃出血病發身亡，各界扼腕嘆惜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲殺警兇嫌一審獲判無罪。（圖／記者林悅翻攝）

司法院透露，為了完善相關刑事監護制度，立法委員已提案修正刑法，內容包含延長監護期間、建立鑑定評估機制等，同時也提案修正「刑事訴訟法」建置判決時，一併宣告先執行監護處分等制度。司法院對此樂觀其成，希望立院能儘速完成修法，完善並強化現有監護制度。

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