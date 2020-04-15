媽祖1060聖誕逢疫情　西螺福興宮遵社交距離隆重依古禮祝壽

▲西螺福興宮祝壽典禮一切從簡，由董事長楊文鐘擔任正獻官，虔誠向媽祖膜拜。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

農曆3月23日是媽祖誕辰，往年此時各家廟宇均舉辦慶典為媽祖祝壽，今逢新冠肺炎疫情肆虐，防疫期間雲林縣西螺福興宮太平媽祖廟低調依循古禮科儀舉辦三獻祝壽典禮，15日凌晨由福興宮董事長楊文鐘擔任正獻官，虔誠向媽祖膜拜。

今年與往不同的是，少了大陣仗的人潮信徒，僅有幾位禮生與陪祭官行禮，每位間隔150公分以上，並減少參與人數，均照中央流行疫情指揮中心防疫措施實行，祝壽典禮一切從簡，但不減莊嚴隆重。除了祝壽祝文之外，特別也向媽祖上疏祈求新冠狀病毒疫情息災值福表文。

▲西螺福興宮在祝壽典禮中參與的人員、誦經團、禮生也均保持防疫安全距離以及戴口罩。（圖／記者蔡佩旻攝）



西螺福興宮因疫情期間，婉謝各家友宮蒞廟誦經祝頌，往例祝壽大典福興宮會聯合宮內20多團隊人員齊向媽祖祝壽，為實施人流管制則以化整為零的方式，由各團主錯開時間個別向媽祖祝壽。

財團法人西螺福興宮董事長楊文鐘表示，今年是媽祖1060年聖誕，遇到新冠肺炎疫情，福興宮也曾考慮暫停，但經董事會研議後向媽祖稟告，將福興宮各團隊化整為零，在這幾天所有團隊人員，輪流自行前來祝壽，分流減少群聚。

楊文鐘說，在祝壽典禮中參與的人員、誦經團、禮生也均保持防疫安全距離以及戴口罩，而今日也特別在祝壽之外特別再上奏疏文，祈求天上聖母可以使新冠肺炎疫情減緩，讓疫情盡快遠離，庇佑全國民眾平安。

▲防疫期間雲林縣西螺福興宮太平媽祖廟低調依循古禮科儀舉辦三獻祝壽典禮，儀式一切從簡，但不減莊嚴隆重。（圖／記者蔡佩旻攝）

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