集集攔河堰小水庫近在眼前！農民卻無水灌溉...地方協調「嘸解」

▲全台很多鄰近水庫集水區住家、農民，卻無水可用，集集鎮公所費心４度跨縣市、水利單位協調，目前還是「無解」。（圖／集集鎮公所提供）

記者張弘昌／南投報導

南投集集田寮、隘寮農民，隔壁鄰居就是供應雲林台塑六輕的集集攔河堰，遠親不如近火，農民卻多年苦於灌溉水源不足，集集鎮公所為農民抱屈，結果開了4次水利灌溉協調會，集集是屬雲林、南投灌溉區，到現在還搞不清楚。

集集鎮鎮長陳紀衡表示，南投位處濁水溪水頭，能先搶到水勢，照理說那有農地缺水的道理。但濁水溪水勢兇猛，夏汛颱風豪雨季，河堤一帶農田，光堤防崩、倒灌等災情都怕了要死。

覺「火大」、不公平。集集鎮公所第4度會勘，與彰化農田水利會協調鄰近灌溉渠道水權，然而水權申請也與經濟部利署中區水資源局業務相關，惟灌溉用水刻不容緩，因此集集鎮長陳紀衡決議，再盡速召開協調會議，解決田寮隘寮農地的灌溉取水。

田寮里、隘寮里雖然位處集集攔河堰下游，然而因其截流供給濁水溪下游彰化、雲林的農業、工業用水，導致周遭農地無水可灌溉。集集鎮公所在立法委員羅美玲協助下，向彰化農田水利會商討是否能將田寮隘寮農地納入彰化灌區，彰化水利會表示，田寮隘寮農地若要增加灌溉水源有兩種方式：納入彰化水利會灌區，或向水利署申請水權分配。

若要納入彰化水利會灌區，農民須先申請加入會員，再經會務委員同意，提報農委會審核，同意納入後，彰化水利會才有權責將水路延伸至田寮隘寮農地灌溉。如果向水利署申請水權後，由中區水資源局從集集攔河堰配水，並自北渠道抽水給農民灌溉。

位在彰化、雲林水利轄交界，連找當地南投水利會的水權問題難解，集集鎮公所將擇日召開協調會議，邀集雲林農田水利會、彰化農田水利會、中區水資源局、攔河堰管理中心及名間水力發電廠等單位，商討是否讓田寮隘寮非灌區納入彰化農田水利會灌區，或是另向水利署中區水資源局申請水權。

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