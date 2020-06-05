　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

集集攔河堰小水庫近在眼前！農民卻無水灌溉...地方協調「嘸解」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲全台很多鄰近水庫集水區住家、農民，卻無水可用，集集鎮公所費心４度跨縣市、水利單位協調，目前還是「無解」。（圖／集集鎮公所提供）

▲全台很多鄰近水庫集水區住家、農民，卻無水可用，集集鎮公所費心４度跨縣市、水利單位協調，目前還是「無解」。（圖／集集鎮公所提供）

記者張弘昌／南投報導

南投集集田寮、隘寮農民，隔壁鄰居就是供應雲林台塑六輕的集集攔河堰，遠親不如近火，農民卻多年苦於灌溉水源不足，集集鎮公所為農民抱屈，結果開了4次水利灌溉協調會，集集是屬雲林、南投灌溉區，到現在還搞不清楚。

集集鎮鎮長陳紀衡表示，南投位處濁水溪水頭，能先搶到水勢，照理說那有農地缺水的道理。但濁水溪水勢兇猛，夏汛颱風豪雨季，河堤一帶農田，光堤防崩、倒灌等災情都怕了要死。

覺「火大」、不公平。集集鎮公所第4度會勘，與彰化農田水利會協調鄰近灌溉渠道水權，然而水權申請也與經濟部利署中區水資源局業務相關，惟灌溉用水刻不容緩，因此集集鎮長陳紀衡決議，再盡速召開協調會議，解決田寮隘寮農地的灌溉取水。

田寮里、隘寮里雖然位處集集攔河堰下游，然而因其截流供給濁水溪下游彰化、雲林的農業、工業用水，導致周遭農地無水可灌溉。集集鎮公所在立法委員羅美玲協助下，向彰化農田水利會商討是否能將田寮隘寮農地納入彰化灌區，彰化水利會表示，田寮隘寮農地若要增加灌溉水源有兩種方式：納入彰化水利會灌區，或向水利署申請水權分配。

若要納入彰化水利會灌區，農民須先申請加入會員，再經會務委員同意，提報農委會審核，同意納入後，彰化水利會才有權責將水路延伸至田寮隘寮農地灌溉。如果向水利署申請水權後，由中區水資源局從集集攔河堰配水，並自北渠道抽水給農民灌溉。

位在彰化、雲林水利轄交界，連找當地南投水利會的水權問題難解，集集鎮公所將擇日召開協調會議，邀集雲林農田水利會、彰化農田水利會、中區水資源局、攔河堰管理中心及名間水力發電廠等單位，商討是否讓田寮隘寮非灌區納入彰化農田水利會灌區，或是另向水利署中區水資源局申請水權。

・口罩：通過國家防霾（PM2.5）口罩標準，阻隔懸浮微粒、髒空氣、飛沫，加大立體氣室讓口鼻更舒適

【更多新聞】

新中橫最高點！塔塔加遊客中心「新妝」迎涼夏　AR走進自然殿堂

小小紅頭山雀羽翼長成　6隻可愛「小叮噹」離巢前排排站拍畢業照

南投人怒了！遊客玩SUP立槳擅闖日月潭拉魯島祖靈聖地　管理處要抓人開罰

ET快訊
白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳！　飼主急貼真相笑翻12萬人
學生族福音！交通部拍板：「19歲以下」暑假免費玩22家遊樂園
又有免運了！foodpanda「6月天天免外送費」　輸6字優
罷韓投票要帶傘！西南風影響　高雄「6/6整天都可能下雨」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

再添救護生力軍強化偏鄉救護能量　地方企業捐贈救護車

集集攔河堰小水庫近在眼前！農民卻無水灌溉...地方協調「嘸解」

貼心加碼會考服務　竹市學子會考表現亮眼

退休績優警擔任桃園勞資和諧促進會理事長　調處勞資爭議拚經濟

遊客請注意！人氣王太平山蹦蹦車　邊坡整修工程所需6/10停駛一日

太平洋縱谷馬拉松動起來！魏嘉賢拜會理想大地獲支持再合作

「台東夏雪了 」芒果界LV　B貨變黃金銷香港

台南大內酪梨嚴重落果　立委陳亭妃第一時間邀農糧署會勘

「浪子芒果」　更生人潘明德種出香甜碩美愛文芒果

台南市防疫新生活　 黃偉哲：防疫解封採負面表列方式！

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

刺死鐵路警嫌判無罪36天　李承翰父過世...看不到上訴判決

她癌症4期想吃味丹「停產泡麵」　董事長霸氣加開生產線讓網哭了

在家做好吃下飯的家常銷魂滷肉　細火慢燉超入味！網：看了好餓

振興3倍券領用懶人包6重點整理　實體＆數位版、使用通路報你知

再添救護生力軍強化偏鄉救護能量　地方企業捐贈救護車

集集攔河堰小水庫近在眼前！農民卻無水灌溉...地方協調「嘸解」

貼心加碼會考服務　竹市學子會考表現亮眼

退休績優警擔任桃園勞資和諧促進會理事長　調處勞資爭議拚經濟

遊客請注意！人氣王太平山蹦蹦車　邊坡整修工程所需6/10停駛一日

太平洋縱谷馬拉松動起來！魏嘉賢拜會理想大地獲支持再合作

「台東夏雪了 」芒果界LV　B貨變黃金銷香港

台南大內酪梨嚴重落果　立委陳亭妃第一時間邀農糧署會勘

「浪子芒果」　更生人潘明德種出香甜碩美愛文芒果

台南市防疫新生活　 黃偉哲：防疫解封採負面表列方式！

控關貿董座博士論文抄襲...恐嚇「讓你全家人自殺」　德明科大教授下場慘

百想／奉俊昊「想快點忘了《寄生上流》」意外落馬！　《夫婦的世界》導演獲獎

吃了超排毒！西式養生「減糖通心粉」飽足感滿分...連小孩都愛

中職／解封後7日不重新劃位　兄弟拚3500人滿場

再添救護生力軍強化偏鄉救護能量　地方企業捐贈救護車

小8獻出第一次「高難度旋轉之吻」　拍完吐槽：現實根本不會！

送一間房子給你！　貓咪散步回家「叼整串鑰匙」驚呆奴才

「皇上」霍建華甜探班老婆林心如　女兒童言媽媽工作是賣房子

中職／陳俊秀連3場未先發　滑壘髖關節不適

承翰媽曝勇警兒同學「貼心舉動」！警政署長陳家欽溫情拍肩：要堅強

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

地方熱門新聞

鐵路警承翰爸飲恨離世　胃出血病逝家中

應曉薇牽DIOR請命設立「市立寵物長照安寧中心」

警方取締改裝車不手軟 2小時攔查30多輛

罷韓最終場大遊行終點　將與韓國瑜強碰頭

單親媽朱郁儒養兒Cosplay賣早餐

單親媽賣地瓜遭趕　搶地盤起爭執

承億文旅發聲明稿捍清白

機場噪音防制費申辦　桃園48,000戶受惠

海中黑金數量暴增

懷孕移工自行到案

百貨推感謝年中慶　搶振興券大餅

獨木舟環島　海巡全程守護

大億麗緻與南警六分局舉辦捐血活動

90歲翁獨走5公里　體力驚人忘了回家路

更多熱門

相關新聞

防疫解封！菜鳥登山客累死巡山員

防疫解封！菜鳥登山客累死巡山員

防疫解禁後，嚮往大自然山林美景民眾，紛往山上登山健行或踏青賞景，玉山國家公園管理處發現近日各山區山域，山難受困事故發生案例比往年增多。扣掉防疫「解封」遊客潮，應與山區劇烈氣候、溫度變化有關。尤其是雨綿綿、霧濛濛時，菜鳥遊客更易心慌、失措，要特別謹慎小心。

玉山垥塔加遊客中心新妝迎涼夏

玉山垥塔加遊客中心新妝迎涼夏

日月潭運用水力發電尾水排流清淤

日月潭運用水力發電尾水排流清淤

彩繪列車啟航2個月遭客運撞上！「石虎號」玻璃全碎

彩繪列車啟航2個月遭客運撞上！「石虎號」玻璃全碎

竹山下坪情人吊橋添新妝有溫度

竹山下坪情人吊橋添新妝有溫度

關鍵字：

南投水利農溉水權

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

開冷氣看鳥臉色　媽1動作超貼心

單親媽整天只賣2碗湯！網點破致命傷

單親媽砸50萬積蓄開店　每天經營18小時只賺60元...

鐵路警承翰爸飲恨離世　胃出血病逝家中

目睹醉酒女星被「輪流侵犯懷孕」！　她遭解內衣扣硬上

正妹鹹濕調情「我的乳房很漂亮」！勾蔡阿嘎截圖對話曝光

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

網紅搭高鐵「拉鍊下滑」掉出F巨胸

「我的心肝兒」李承翰阿嬤痛哭　家屬急攙扶

咪妃分手1年爆復合Joeman！IG放閃「名車背景露餡」

校長在警衛室辦公　背後原因超暖

無辜男滑手機被砍　兇嫌辯：「他要攻擊我」

他煮食90歲祖母「切成小肉塊享受」　半屍躺地等烹飪

16歲妹開朋友車「無照上國道」！猛撞鹽酸槽罐車

兒作文爆家裡很破爛　媽PO兇手照網笑翻

更多

最夯影音

更多
兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了
勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面