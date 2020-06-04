南投人怒了！遊客玩SUP立槳擅闖日月潭拉魯島祖靈聖地　管理處要抓人開罰

▲▼夏天水上活動旺季，日月潭日前發生SUP水上立槳遊客，玩命闖進遊艇航線內玩水，還離譜到擅登邵族原住民族祖靈地「拉魯島」，日管處將加強巡查且依法開罰。（圖／日管處提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

日月潭地標景點「拉魯島」，搭船遊湖會經過，也是當地原住民邵族的祖靈聖地，因此搭船遊湖會經過，但不登島。日前卻遊客操作SUP立式划槳時，冒險越界到遊艇航線水域，並擅自登上拉魯島。當時正在附近水域巡查的日月潭風景區管理處人員見狀，立刻廣播驅離，並呼籲嚴禁水上活動，越界闖航線或登島，違者可開罰1萬至15萬元

日月潭國家風景區，在日月潭水域規劃數處非動力水上活動水域，但相關水上活動，只可在伊達邵磐石、水社北旦、朝霧以及聖愛營地等水域進行。潭區湖面都有遊艇來回載客，越界闖進遊艇航線進行水上活動，不僅水浪大易翻覆落水，萬一與行駛中遊艇擦撞，後果不堪設想。

日月潭風景區管理處表示，日月潭中的「拉魯島」並未開放外界登上島，拉魯島是當地邵族最高祖靈聖地，私闖上島的行為，不僅對邵族人相當不敬，也不尊重原住民族文化。

日管處表示，當時擅闖拉魯島遊客，經巡查人員廣播驅離，了解行為不當且危險後，在巡查艇引導下離開。現階段將先以廣播方式勸導，避免再有遊客擅闖，日後也會加強水上巡查頻率，並要求潭區水上活動業者自律，嚴禁有帶客越界或上島行為，違者可依發展觀光條例開罰1萬至15萬元。

根據邵族原住民族傳統俗儀，拉魯島是邵族的最高祖靈聖地，除新任祭司會上島祭儀，或一年四季除草工作，族人平時根本不會靠近打擾，擅闖登島犯大忌，會引起邵族族人眾怒。

拉魯島是游湖必看景點，往來遊艇多、水浪大，闖進遊艇航線簡直是玩命行為，若不是有經驗的玩家或熟人帶路，一般遊客也不敢靠近，日管處希望這只是偶發事件，日後再查獲將依法開罰。

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