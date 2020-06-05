日月潭水庫清淤「蓄清排渾」　明年底啟動「水力發電排砂」計畫

▲▼日月潭水庫為達年淤砂量減半目標，台電啟動水力發電排砂計畫，預計3年內讓淤砂量，低於排砂量。（圖／記者張弘昌攝影，下同）

記者張弘昌／南投報導

今年乾旱季全台水庫大缺水，日月潭水位也降到接近禁航遊艇，「九蛙疊像」最底層第9隻大青蛙及基座，見底朝天「登陸」1個多月，沙洲形成大草原，凸顯日月潭水庫淤積嚴重問題。管理水庫台電水力發電廠表示，明年底將以水力發電尾水排砂方式，來確保水庫「蓄清排渾」永續經營，第一年以清淤15萬立方公尺為目標。

監察委員陳小紅、方萬富到南投縣巡察行程，到竹山鎮接受民眾陳情，隨後訪視台電鉅工、明潭及大觀水力發電廠，了解日月潭水庫清淤的重要與迫切性，水力抽蓄發電系統，未來如何與非核家園及智慧電網計畫接軌。

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台電副總經理陳建益、鉅工、明潭及大觀水力發電廠幹部，陪同監委進入鑿山壁、隧道，依抽蓄發電下池壩位能差設計，秘藏深山地下5層樓規模的發電廠，以及循環抽蓄發電的水力渦輪機組，聽取日月潭水庫清除淤泥簡報。





台電簡報指出，屬離槽水庫的日月潭，由武界引水隧道從霧社，引流濁度已降低的濁水溪潔淨水源，因此年淤砂量低於石門、曾文水庫，使用86年的日月潭水庫淤積量18%，枯水期也有8成左右的有效蓄水率，並擁有湖光山色的觀光美景資源。

但日月潭大竹湖，武界引水道出水口淤泥量，日積月累增多，台電已妥善控管武界壩，上游水庫含砂量降到1%時，才把水源引進日月潭蓄貯，以降低水庫年增淤砂量一半（約38萬立方公尺）為目標。

此外，台電正積極推動「水力發電排砂」清淤工程計畫，預計明年底開始利用水力發電尾水，順流慢慢來排除淤泥量，第1年15萬立方公尺，第2年30萬，第3年起維持年排砂量達45萬立方公尺，讓淤砂量低於排砂量，進而達到日月潭永續經營目標。

監委陳小紅、方萬富，肯定日月潭清淤的重要與迫切性，但也點出可能衍生的問題。陳小紅指出，濁水溪中下游枯水期揚塵問題嚴重，日月潭排砂計畫，是否會增加濁水溪下游的淤砂累積，進而影響生態，或不利下游集集攔河堰等蓄水設施。



台電公司強調，地方民眾要求排砂發電尾水，應在水里溪「清濁分流」，已積極增設延長排砂放流涵管，計畫完成後可確保水里溪水，不受排砂影響，維持原有的清徹溪流。

至於日月潭清淤的砂泥量，對濁水溪尤其中下游淤砂累積，其實沒有影響。台電人員分析，一方面排砂占比很小，一方面這些砂泥原本就從濁水溪上游而來，日月潭清淤排砂作業，只是把引水時淤在水庫的淤砂，再導流回歸濁水溪而已。

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