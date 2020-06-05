防疫解封「山難」意外增多！玉管處：別搶著做「菜鳥英雄」累死三軍

防疫解封，大家想戶外踏青、透透氣，一定要提防高山地區，比氣象專家難測的山況，不要讓山巡警消員，很忙又無奈。（圖／玉管處提供）

記者張弘昌／南投報導

防疫解禁後，嚮往大自然山林美景民眾，紛往山上登山健行或踏青賞景，玉山國家公園管理處發現近日各山區山域，山難受困事故發生案例比往年增多。扣掉防疫「解封」遊客潮，應與山區劇烈氣候、溫度變化有關。尤其是雨綿綿、霧濛濛時，菜鳥遊客更易心慌、失措，要特別謹慎小心。

正值春夏交替，山下春暖花開，山上林木新芽換裝，一片翠綠、紅花點綴，加上多變的雲彩，山嵐雲海美景當前，民眾為了防疫到空曠戶外旅遊，想往高山開闊區域從事戶外活動，卻常會忽略在高海拔山區的氣溫仍偏低，在未攜帶足夠保暖衣物及裝備的情況下，有時會因溫差變化，導致身體調適不及，發生心血管疾病等意外。

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這時期的濕度較高，山區易發生起霧情況，在步道上偶有民眾，因看不清路徑或心生恐懼，或因山區突豪雨強風、雷電心驚膽顫，就嚇得通報迷途案件。

國家公園巡山員及警察隊，迅速趕抵熱忱救援，跟美美的山景一樣長在。但玉管處提醒民眾，登山前必須做好防寒衣物、雨衣，健行簡單裝備或探照燈等自救裝備，萬一不小心迷途，有衛星等通訊器材概念，自我定位、通訊的相關準備，很重要。

玉管處分析，台灣每年5、6月是梅雨季節，天氣總是陰雨連綿、久雨不晴，午後經常會有間歇性對流雨，氣候相當不穩定，常帶來強大的雨勢。

而緊接而來是夏季，颱風季節通常集中在6月到9月，颱風挾有強風和豪雨，可直接造成嚴重災害；在山區造成坍方土石流、道路中斷、步道毀損等，均直接影響登山活動行程及規劃。

此外，台灣夏季白天高溫炎熱、午後熱對流旺盛，常有雷陣雨發生，尤其是在山區，雨勢及雨量都會比平地來得大，且夾帶陣陣雷擊。登山者除注意大雨威脅外，對於雷擊事故預防，也是近幾年來因極端氣候發生，所必須面對的安全事項。

玉管處特別提醒從事戶外活動時，發現山區有落雷的時候應提高警覺，減少接觸或暴露於易導電的物品及環境，避免遭雷電擊中，因輕則皮膚灼傷、神經受損，嚴重時會導致心臟衰竭而亡。

玉管處以下提供避免雷擊及急救的方法，若能牢記在心，就能避免在狀況發生時，造成無法彌補的遺憾。

【預防雷擊的方法】

1.避免使用或接觸易導電物品，如鐵鍊、相機、金屬材質的手杖或雨傘，即使使用絕緣材質，也要注意表面是否附著容易導電的水分。

2.遠離高壓電塔、基地台等設施。

3.由於光速快於聲音傳遞的速度，民眾會先看到閃電才聽到雷聲，山友若遇到閃電，應儘快遠離空曠地、有金屬物品的地方或樹下，建議趕快找山洞、低凹地遮蔽處躲避，蹲下降低身體高度。

4.躲避雷電時，建議腳下踩踏可和地面絕緣的乾睡墊，且等待閃電停止後30分鐘再外出活動。

萬一不慎在山區戶外遭雷擊中，通常以電阻較小的神經系統最易受到損傷，其次依序為血管、肌肉、皮膚、脂肪和骨頭。雷擊情況輕微時，皮膚表面會出現小的羽毛狀花紋，雖無明顯受傷，但可能體內神經系統已受損，建議到醫院做進一步檢查。

情況較嚴重者會出現皮膚灼傷，甚至心跳呼吸停止，不過此時傷者可能只是因瞬間雷擊，腦部呼吸功能受抑制而暫時中止，除了儘快求援外，隊友也需緊急施予人工呼吸和CPR，通常5分鐘內仍有機會恢復意識。

臺灣的地形及天氣變化劇烈，在高山地區容易降雨，連帶使得山區的氣溫再降低；登山民眾若無防雨、禦寒裝備，很容易發生體能下滑、生理調節失靈、失溫等危險。

・口罩：通過國家防霾（PM2.5）口罩標準，阻隔懸浮微粒、髒空氣、飛沫，加大立體氣室讓口鼻更舒適

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