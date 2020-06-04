彩繪列車啟航2個月遭撞！「集集石虎號」突遇客運猛闖平交道…車窗玻璃全碎

▲集集彩繪列車遭客運突然撞擊，這也是「集集石虎號」彩繪列車啟用以來，首次衝撞事故。（圖／記者張弘昌翻攝，下同）

記者張弘昌、陳羿妏／南投報導

南投縣4日下午2時許2715次集集支線彩繪列車行經水里平交道時，突然遇上一台客運煞車不及直接撞擊，列車19名旅客和駕駛雖未受傷，但受到相當驚嚇，事故造成客運車頭撞毀、列車車廂窗戶玻璃碎裂，這也是「集集石虎號」彩繪列車今年3月20日啟用以來，首次遭遇衝撞事故！

▲車頭全毀。

事發當時這班2715次彩繪列車正要行經水里平交道，卻因客運於下坡時煞車不及，直接撞上遮斷桿後，列車隨即也遭受波及，警方獲報後趕赴現場了解，初步確認列車司機、客運駕駛酒測值皆為零，詳細原因仍須等待鐵路警察調查。

▲客運煞車不及，闖入平交道。

集集彩繪列車一共分為兩屆，第一屆為去年8月20日首航，引起轟動的集集線「石虎香蕉」彩繪列車，由旅美設計師江孟芝親自操刀設計，打造「會動的國立集集美術館」，以集集特產山蕉作為視覺主色，再融入集集線的重要歷史紀錄，不過這班列車也曾因石虎圖案為購自圖庫，而引起極大爭議。

▲第一屆石虎彩繪列車。（圖／記者陳涵茵攝）

第二屆則是今天遭遇撞擊的列車，今年3月20日才首航，由農委會特有生物研究保育中心與交通部台鐵局合作，將集集支線列車4節車廂，分別以古典穩重的墨綠、靛青、茶褐、棕紅色為基底，彩繪上靈動可愛又療癒的里山野生動物們，包含石虎、山羌、白鼻心、台灣野豬、台灣野兔、竹雞、赤腹松鼠和莫氏樹蛙等。

▲第二屆集集石虎號，為今日遭撞的列車。（圖／特有生物中心提供）

第二屆彩繪列車今天遇上撞擊事故，然而第一屆的彩繪列車1日其實也遇上火燒車事件，近日接連發生突如其來的意外，接下來就等待台鐵進一步調查釐清。

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