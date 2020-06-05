跑錯棚？粉專湧入大批網友「狂罵黃國昌」　林昶佐傻眼：蛤…





▲林昶佐臉書湧入大批謾罵黃國昌的留言。（圖／翻攝自林昶佐臉書粉專，下同）

政治中心／綜合報導

跑錯棚？無黨籍立委林昶佐5日發現，自己的臉書粉專中，出現一長串批評前立委黃國昌的留言，讓他相當錯愕。而其他網友們則哈哈大笑，質疑是網軍想罵黃國昌卻跑錯棚，「期待黃國昌開演唱會XD」。

「蛤？」林昶佐5日下午在臉書上PO出兩張照片，讓他無奈地說，「雖然團隊一直叫我要多跟留言網友互動，但這也太…」

根據林昶佐的照片顯示，他的粉專留言處中出現許多批評黃國昌的言論，包括「黃國昌這樣打臉？獨立董事能夠公平的？」、「黃國昌進入大同董事會，也很難維持獨立性吧？」、「昔日戰神去哪了？」等留言。對此，林昶佐表示，原本想去回機器人留言，但是好像機器人又刪文了。

對此，網友笑稱，「跑錯棚的也太多」、「亂剪頭髮的結果」、「心中有國昌，所見皆國昌」、「原來黃國昌也會死腔啊」、「剪頭髮就變黃先生了」、「果然馬尾才是本體」、「求肉搜這間行銷公司拜託！！很怕以後會合作到」。

而立委賴品妤也留言，「一定是因為髮型很像。」反而遭到其他網友開玩笑說，「你髮型也有點像，要小心」。

林昶佐過去和黃國昌一樣，都是時代力量的黨員，然而他於2019年8月1日宣布退出時力，在當時讓外界解讀是要加入民進黨的前奏。不過林昶佐最終仍以無黨籍身分參選2020立委選舉，並且成功連任。

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▼林昶佐。（資料圖／記者李毓康攝）