徐永明：罷免應回歸「簡單多數決」　修法解決帶職參選

▲時代力量黨主席徐永明。（圖／記者周宸亘攝）



記者林銘翰／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案投票進入倒數三天，時代力量3日公布「6月6號，出來投票」宣傳影片，由時代力量高雄市議員黃捷、林于凱親自錄製，呼籲市民在6月6日能夠踴躍出門投票。時代力量黨主席徐永明呼籲，罷免投票應該要回歸到簡單多數決，並重申帶職參選的問題應該儘速處理，因為「這些問題不會因為投完票就不見」。

時代力量黨主席徐永明、秘書長陳志明、高雄黨部主委陳慧敏3日於黨中央召開記者會，並公布「6月6號 出來投票」宣傳影片，徐永明說明，這部宣傳影片代表時代力量對於高雄市民最誠摯的呼籲，呼籲市民在6月6日能夠踴躍出門投票。

徐永明表示，時代力量將罷韓定調為自主性的公民運動，包括高雄黨部及議員都相當拚命，黨中央的立場就是讓高雄人民的聲音盡量呈現出來，宣傳影片的基本態度很清楚，就是要大家出來投票，也呼籲不管這次罷免的投票結果為何，有兩個修法制度的改革一定要做。

徐永明指出，因現行的罷免有門檻設計，以致於在制度上產生陷阱，也導致「6月6日當天沒有人是贏家」，即便當天罷免成功，韓國瑜仍可以宣稱當天沒出來投票的市民都是支持他的，根本完全扭曲民意。因此，徐永明呼籲讓罷免投票回歸到簡單多數決，不論個人持支持或反對的立場，都能夠讓大家願意出門投票。

此外，徐永明也說，時代力量在帶職參選的立場非常清楚，就是只要任期有重疊，就一定要辭職才能參選，不僅縣市首長帶職參選的問題，包括立委也有相同的情況，不希望在兩年後的地方選舉，大家又在討論立委帶職參選縣市首長的問題，呼籲朝野能夠回來重視問題，「這些問題不會因為投完票就不見」。

至於若罷韓投票通過，是否有為市長補選做規畫，陳惠敏表示「沒想過這問題」，現在只想著6月6日的罷免一定要通過；徐永明則說，時代力量的態度一致，就是先讓罷免案順利完成，在結果確定出爐後，後續的問題會再進行討論。

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