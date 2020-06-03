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罷韓前夕陳惠敏無預警閃辭決策委員　時力證實：先以慰留為目標

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▲▼時代力量公布「6月6號，出來投票」宣傳影片-陳惠敏。（圖／記者周宸亘攝）

▲時代力量高雄黨部主委陳惠敏。（圖／記者周宸亘攝）

記者林銘翰／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案投票進入倒數三天，時代力量3日公布「6月6號，出來投票」宣傳影片，不過卻傳出時代力量高雄黨部主委陳惠敏3日凌晨無預警請辭決策委員，時代力量秘書長陳志明受訪時證實，陳惠敏在罷韓期間在網路上受到不少攻擊與謾罵，「感受上比較不好」，目前黨中央先以慰留為目標，陳惠敏仍在考慮中。

陳惠敏與時代力量黨主席徐永明、秘書長陳志明3日上午於黨中央召開記者會，並公布「6月6號，出來投票」宣傳影片，由時代力量高雄市議員黃捷、林于凱親自錄製。徐永明表示，這部宣傳影片代表時代力量對於高雄市民最誠摯的呼籲，呼籲高雄市民在6月6日能夠踴躍出門投票。

▲▼時代力量公布「6月6號，出來投票」宣傳影片-陳惠敏,徐永明,陳志明。（圖／記者周宸亘攝）

▲時代力量3日上午召開記者會，公布「6月6號，出來投票」宣傳影片。（圖／記者周宸亘攝）

不過陳惠敏3日凌晨卻突然在時力決策委員的內部群組表示，自己選後狀況不佳，力有不逮，即日請辭決策委員。同時，陳惠敏也在辭職聲明中也提及，「自己選後狀況不佳，力有不逮，即日請辭決策委員」，並強調高雄是自己的故鄉，在沒有被換掉前，都會盡心盡力。

對此，陳志明3日晚間受訪時表示，黨中央2日召開決策會議時，會中討論的氣氛相當不錯，沒想到晚間陳惠敏卻與另位決策委員李柏毅同步發出請辭聲明，也引來徐永明立即進行了解。

陳志明透露，陳惠敏近期在網路上遭受到很多攻擊，有網友因為陳惠敏在今年立委選舉中，與民進黨立委許智傑在高雄市第七選區（鳳山）互相競爭，質疑陳惠敏的台灣價值為何，認為陳惠敏是背刺，甚至有人批評陳惠敏在罷韓運動中「收割」，時間久了累積的壓力自然變多，所以在身心上的感覺比較累，才會因此提出請辭。

▲▼時代力量公布「6月6號，出來投票」宣傳影片-陳志明。（圖／記者周宸亘攝）

▲時代力量秘書長陳志明。（圖／記者周宸亘攝）

此外，李柏毅在今年選上決策委員後，目前在國外就學的他必須再留一年，也有人質疑他「根本沒來開會」，責任款也都沒有在負責。不過陳志明解釋，李柏毅都以視訊的方式參與決策會議，在海外的募款也沒有比別人少，只是外界很多的揣測與攻擊都會落在當事人身上，才會令他們備感壓力。

陳志明表示，時力黨中央目前仍在慰留當中，雖然兩人請辭決策委員不是因為黨內衝突，但的確會造成一波不穩定的感受，尤其在網路上攻擊的都是不認識的人，能夠理解當事人在生活上的感受，因此黨中央現在「先以慰留為目標」。

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