時力官方推特帳號上線　前外交官劉仕傑入主媒體創意部

▲時代力量召開記者會，宣布官方推特正式上線。（圖／記者黃克翔攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量4日召開記者會，宣布前外交官劉仕傑加入時代力量擔任媒體創意部主任，宣布官方推特帳號也正式上線。劉世傑表示，時代力量作為本土的在野政黨，將利用推特的平台加強國際文宣，並強化黨的外交及兩岸論述，增加對國際事務的關注。

劉仕傑與時代力量黨主席徐永明、中山銅鑼灣書店老闆林榮基4日下午於中央黨部召開記者會，正式宣布時代力量官方推特帳號上線，並由劉世傑發布第一則推文。

▲時代力量黨主席徐永明。（圖／記者黃克翔攝）



劉仕傑指出，近年中共藉由中國大陸外交部發言人趙立堅、華春瑩、官媒、以及各駐外大使展開戰狼式的攻擊，宣達中共的外交教條，形成全球民主制度的一大挑戰。

劉仕傑強調，時代力量作為負責任、有理念的政黨，未來將在推特強調民主自由的倡議，以及宣揚台灣的本土價值，「面對中國戰狼式的外交，時代力量推特將正面迎擊；如果中共派出戰狼，時力已經準備好要屠狼」。

▲中山銅鑼灣書店老闆林榮基。（圖／記者黃克翔攝）



徐永明表示，台灣未來絕對香港青年可以選擇延續香港價值與精神的地方，時力會在立法院與政策的推動上協助香港人，一方面對香港朋友喊話，另一方面也做出承諾。

林榮基也向香港人喊話，面對沒有人性的政權，如情況惡化應先離開，以保護自身安全為優先，在外地長期反抗，「來台灣也是很好的選擇」，他也向台灣政府呼籲，目前香港朋友在台灣遭遇工作問題，希望台灣廠商與政府能關注逃難來台的香港人，協助港人留在台灣工作。

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